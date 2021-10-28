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İtfaiye’nin Yeni Binasında Hummalı Çalışma

Kocaeli İtfaiyesi’nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan yeni hizmet binası ve eğitim alanında hummalı bir çalışma gerçekleşiyor

İtfaiye'nin Yeni Binasında Hummalı Çalışma

28 Ekim 2021 Perşembe 09:49

 

Şehir genelinde vatandaşın hayatına değer katan birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her alanda vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek adına modern hizmet binaları da inşa ediyor. Kocaeli İtfaiyesi’nin daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında inşa edilen yeni hizmet binası ve eğitim alanında çalışmalar hummalı bir şekilde ilerliyor.

 

TÜM KATLARDA YOĞUN ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında idari binanın garaj alanına beton döküldü. Birinci katta sıva ve seramik imalatlarına devam edilirken bina genelinde asma tavan işleri de yapılıyor. Dış cephede mekanik sistem traverten kaplama, mekanik tesisat imalatları, pencere doğrama montajları ile merdiven basamaklarında ve sahanlıklarda mermer kaplama imalatları gerçekleştiriliyor. Çatı saçağında kompozit alt karkaslarının montajı ve kazan dairesinde seramik imalatları tamamlandı, alçı sıva imalatları tamamlandı.    

 

ÇEVRE İMALATLARI DEVAM EDİYOR

Çevre imalatları kapsamında saha betonu dökümü ve bordür imalatlarına devam ediliyor. Otopark alanında saha betonu tamamlanırken alt yapı, çevre duvar, havuzda yalıtım ve elektrik imalatları sürüyor.

 

20 BİN 630 METREKARELİK ALANDA

Toplam 20 bin 630 metrekarelik alanda yapılacak olan Kocaeli İtfaiyesi idari bina ve eğitim alanı 1841 metrekarelik idari binaya sahip olacak. Alanda 67 araçlık otopark da bulunacak.

 

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

İdari bina zemin katta; Haber Merkezi, Vardiya Amiri Odası, Dinlenme Odaları, Lojistik Grup Amirliği Odası, İletişim Odası, Ofis, Gönüllü İtfaiyeci Odası, Yatakhaneler, Yemekhane, Spor Salonu, Giyinme Odası ve WC'ler bulunacak. 1. normal katta ise; Başkan Odası, Ofis, KOSKEM (Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi), Arşivler, Sivil Savunma Uzmanı Odası, Müdür Odaları, Mescitler ve WC'ler yer alacak.

 

EĞİTİM ALANINDA YOK YOK

Kocaeli İtfaiyesi’nin yeni yerinde eğitim alanı da bulunacak. Eğitim alanında; Eğitmen İdari Bina, Malzeme Depo Konteyner, Konteyner Kule, Uçurum Kulesi, Deprem Simülasyon Alanı ve Güvenlik Kulübesi olacak. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında bulunan itfaiye eğitim merkezinde yapılacak olan yapı, Kocaeli İtfaiyesi’nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düşünüldü.

 











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