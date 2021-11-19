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İtfaiye’nin Yeni Binasında Yoğun Çalışma

Kocaeli İtfaiyesi’nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan yeni hizmet binası ve eğitim alanında yoğun bir çalışma gerçekleşiyor

İtfaiye'nin Yeni Binasında Yoğun Çalışma

19 Kasım 2021 Cuma 09:16

 

 

Şehir genelinde vatandaşın hayatına değer katan birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her alanda vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek adına modern hizmet binaları da inşa ediyor. Kocaeli İtfaiyesi’nin daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında inşa edilen yeni hizmet binası ve eğitim alanında çalışmalar yoğun bir şekilde ilerliyor.

 

TÜM KATLARDA YOĞUN ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında idari binanın alçı ve sıva işleri tamamlandı. Bina içi boya, seramik ve tavan imalatları devam ederken bina genelinde asma tavan imalatları, kompozit imalatları, dış cephe doğrama imalatları, bina içi doğrama imalatları, bina çevresi bazalt taş imalatları, kapı kasa montajı, çevre duvarı imalatı, bordür imalatları elektrik ve mekanik imalatlar devam ediyor.

 

İDARİ BİNA VE OTOPARK

Toplam 20 bin 630 metrekarelik alanda yapılacak olan Kocaeli İtfaiyesi idari bina ve eğitim alanı bin 841 metrekarelik idari binaya sahip olacak. Alanda 67 araçlık otopark da bulunacak.

 

HER TÜRLÜ İHTİYAÇ DÜŞÜNÜLDÜ

İdari bina zemin katta; Haber Merkezi, Vardiya Amiri Odası, Dinlenme Odaları, Lojistik Grup Amirliği Odası, İletişim Odası, Ofis, Gönüllü İtfaiyeci Odası, Yatakhaneler, Yemekhane, Spor Salonu, Giyinme Odası ve tuvaletler bulunacak. 1. normal katta ise; Yönetim Odaları, Ofis, KOSKEM (Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi), Arşivler, Sivil Savunma Uzmanı Odası, Mescitler ve tuvaletler yer alacak.

 

EĞİTİM ALANINDA YOK YOK

Kocaeli İtfaiyesi’nin yeni yerinde eğitim alanı da bulunacak. Eğitim alanında; Eğitmen İdari Bina, Malzeme Depo Konteyner, Konteyner Kule, Uçurum Kulesi, Deprem Simülasyon Alanı ve Güvenlik Kulübesi olacak. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında bulunan itfaiye eğitim merkezinde yapılacak olan yapı, Kocaeli İtfaiyesi’nin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde düşünüldü.

















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