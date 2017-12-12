İTO Başkanı Çağlar'a Taziye Mesajı

Çiler, mesajında, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Çağlar'ın vefatından duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Gerek iş adamı kimliği gerek sosyal hayattaki çalışmalarıyla örnek bir karakter olan Çağlar'ın vefatının, tüm camia için büyük bir acı ve kayıp olduğunu dile getiren Çiler, şunları kaydetti:

"Ülkemizin iktisadi hayatına, tekstil, enerji, inşaat ve telekomünikasyon sektörlerindeki yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla büyük ve kalıcı katkılar sunmuş, genç yaşında başladığı ticari hayatta çalışkanlığı, yenilikçiliği, vizyonerliği ile büyük başarılara imza atmış, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevlerle toplumumuz için önemli bir rol model olan değerli dostum İbrahim Çağlar'ı rahmetle anar, yakınlarına, İTO ailesine, tüm sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı dileklerini iletirim."