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İyi Parti İl Yönetimi’nden, KOTO’ya iade-i ziyaret

İyi Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve il yöneticileri, Kocaeli Ticaret Odası’na iade-i ziyaret gerçekleştirerek, kent ekonomisi üzerine görüşmeler gerçekleştirdi

İyi Parti İl Yönetimi'nden, KOTO'ya iade-i ziyaret

30 Kasım 2019 Cumartesi 09:12

 Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, İyi Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nı ağırladı. İyi Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve il yönetiminin yer aldığı kalabalık heyeti, Başkanlar Bulut ve Doğan’ın yanı sıra, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer, Volkan Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcıları Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Atalay, Yusuf Erenkaya ve Murat Barış’ın yer aldığı Oda heyeti ağırladı.

‘TÜM PARTİLERE EŞİT MESAFEDEYİZ’

Ziyarette yaptığı konuşmasında İyi Parti İl Başkanı Yıldız nezdinde tüm partililere teşekkür eden Başkan Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası tüm siyasi partilere eşit mesafede durmakta, üyeleri adına işbirlikleri ve güçlü diyaloglar gerçekleştirmektedir” dedi. İyi Parti İl Başkanı Yıldız da, KOTO ailesine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek, “Göreve gelmemizin akabinde bizleri ziyaret ederek onurlandıran Kocaeli Ticaret Odamıza iade-i ziyaret gerçekleştirdik” dedi. Görüşmede, kent ekonomisi görüşüldü. 



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