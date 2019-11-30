İyi Parti İl Yönetimi’nden, KOTO’ya iade-i ziyaret

‘TÜM PARTİLERE EŞİT MESAFEDEYİZ’
Ziyarette yaptığı konuşmasında İyi Parti İl Başkanı Yıldız nezdinde tüm partililere teşekkür eden Başkan Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası tüm siyasi partilere eşit mesafede durmakta, üyeleri adına işbirlikleri ve güçlü diyaloglar gerçekleştirmektedir” dedi. İyi Parti İl Başkanı Yıldız da, KOTO ailesine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek, “Göreve gelmemizin akabinde bizleri ziyaret ederek onurlandıran Kocaeli Ticaret Odamıza iade-i ziyaret gerçekleştirdik” dedi. Görüşmede, kent ekonomisi görüşüldü.