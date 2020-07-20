İYİ Parti, Saraylı Köyü'nü dinledi

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve ilçe teşkilatının Saraylı Köyü’nde gerçekleştirdiği programda İl Başkanı Şanbaz Yıldız Saraylı Köyü sakinleri ve esnafıyla bir araya gelerek şikayetlerini dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e duydukları sevgiyi dile getiren Saraylı pazarındaki esnaf kadınlarla sohbette bulunan Başkan Yıldız, Saraylı sakinlerinin şikayetlerini, taleplerini dinledi ve Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı ile birlikte maske dağıttı. Saraylı pazarı sonrası İYİ Parti teşkilatı, kadın girişimci Sevgi Giden Yılmaz’ın sahibi olduğu “Sevgiden Gelen Lezzetler” ve Osman Çelik’in sahibi olduğu Türk Otağı’na ziyaretlerde bulundu.