banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İYİ Parti, Saraylı Köyü'nü dinledi

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve il yönetim kurulu üyeleri, Gölcük İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği programda Saraylı Köyü'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İYİ Parti, Saraylı Köyü'nü dinledi

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:25

 İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve ilçe teşkilatının Saraylı Köyü’nde gerçekleştirdiği programda İl Başkanı Şanbaz Yıldız Saraylı Köyü sakinleri ve esnafıyla bir araya gelerek şikayetlerini dinledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e duydukları sevgiyi dile getiren Saraylı pazarındaki esnaf kadınlarla sohbette bulunan Başkan Yıldız, Saraylı sakinlerinin şikayetlerini, taleplerini dinledi ve Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı ile birlikte maske dağıttı. Saraylı pazarı sonrası İYİ Parti teşkilatı, kadın girişimci Sevgi Giden Yılmaz’ın sahibi olduğu “Sevgiden Gelen Lezzetler” ve Osman Çelik’in sahibi olduğu Türk Otağı’na ziyaretlerde bulundu. Her fırsatta esnaf ziyaretleriyle sahada çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Başkan Yıldız, Kocaeli halkıyla bir arada olmaya gayret ettiklerini belirtti. Yıldız, ”Salgın süreciyle birlikte ara verdiğimiz saha çalışmalarımız il kongremiz sonrasında kaldığı yerden devam ediyor. Genel başkanımız Sn. Meral Akşener’in memleketine yakışır hizmetlerde bulunmaya halkımızla iç içe olmaya devam ediyoruz. Bugün Saraylı sakinlerimizle bir araya geldiğimizde de gördük ki halk değişim, yenilik istiyor. Buralardan edindiğimiz talepleri şikayetleri, istekleri iktidara duyuracağız. Duymadıkları takdirde peşlerinde olacağız. Siyasetçi gencin işsizliğini, halkın taleplerini, kaynamayan tencereyi konuşur. Nutuk atmak için değil dinlemek için geziyoruz. Misafirperverliklerinden ötürü tüm Saraylı’ya teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerinde bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Kocaman sahaya indi Başkan Kocaman sahaya indi
Çayırova'da çöp kamyonları boyandı Çayırova'da çöp kamyonları boyandı
Bıyık'tan LGS tercihi yapacaklara destek Bıyık'tan LGS tercihi yapacaklara destek
Kocaman ve Çağlar'dan muhtarlara teşekkür Kocaman ve Çağlar'dan muhtarlara teşekkür
Kocaeli'de geri dönüşüm yapılarak tasarruf sağlanıyor Kocaeli'de geri dönüşüm yapılarak tasarruf sağlanıyor
Kocaeli İtfaiyesine yeni müfreze binası Kocaeli İtfaiyesine yeni müfreze binası
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Kocaman sahaya indi
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, pandemi sürecinde zorunlu olarak yavaşlayan çalışmalarına...

Haberi Oku