İYİ Parti, Saraylı Köyü'nü dinledi

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:25
İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve ilçe teşkilatının Saraylı Köyü’nde gerçekleştirdiği programda İl Başkanı Şanbaz Yıldız Saraylı Köyü sakinleri ve esnafıyla bir araya gelerek şikayetlerini dinledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e duydukları sevgiyi dile getiren Saraylı pazarındaki esnaf kadınlarla sohbette bulunan Başkan Yıldız, Saraylı sakinlerinin şikayetlerini, taleplerini dinledi ve Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı ile birlikte maske dağıttı. Saraylı pazarı sonrası İYİ Parti teşkilatı, kadın girişimci Sevgi Giden Yılmaz’ın sahibi olduğu “Sevgiden Gelen Lezzetler” ve Osman Çelik’in sahibi olduğu Türk Otağı’na ziyaretlerde bulundu. Her fırsatta esnaf ziyaretleriyle sahada çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Başkan Yıldız, Kocaeli halkıyla bir arada olmaya gayret ettiklerini belirtti. Yıldız, ”Salgın süreciyle birlikte ara verdiğimiz saha çalışmalarımız il kongremiz sonrasında kaldığı yerden devam ediyor. Genel başkanımız Sn. Meral Akşener’in memleketine yakışır hizmetlerde bulunmaya halkımızla iç içe olmaya devam ediyoruz. Bugün Saraylı sakinlerimizle bir araya geldiğimizde de gördük ki halk değişim, yenilik istiyor. Buralardan edindiğimiz talepleri şikayetleri, istekleri iktidara duyuracağız. Duymadıkları takdirde peşlerinde olacağız. Siyasetçi gencin işsizliğini, halkın taleplerini, kaynamayan tencereyi konuşur. Nutuk atmak için değil dinlemek için geziyoruz. Misafirperverliklerinden ötürü tüm Saraylı’ya teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerinde bulundu.
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