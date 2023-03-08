İYİ Parti’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması





İYİ Parti Kocaeli Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklama yaptı.





“Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İYİ PARTİ olarak yaptığımız faaliyetlerle farkındalık yaratmaya çalışırken bu yıl maalesef 6 Şubat 2023 tarihinde deprem felaketiyle büyük acılar yaşadık ve yaşıyoruz.” vurgusu yapılan açıklama şöyle:





“Kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama eşit olarak katılmasının sağlanması Nezihe Muhittin önderliğinde ilk siyasal parti girişimi olarak kurulan Türk Kadınlar Birliği’nin mücadelesi ile kazanılmıştır. Bu mücadelenin sonucunda 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadın toplum içinde kimliğini elde etmiş, 1930 yılında da kadınlar yerel seçimlere katılma hattı kazanmış, 1934 yılında ise TBMM’ne girebilme haklarını elde etmişlerdir.





Bir deprem ülkesi olmamıza ve öncesinde yaşanan birçok deprem felaketine rağmen hala deprem gerçeğine ve depremin oluşturduğu sonuçlara hazırlıklı olmadığımızı acı ama çok net bir şekilde gördük. Resmi verilere göre 45 binin üzerinde canımızın enkaz altında kalarak hayatlarını yitirdiğini biliyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızın yanı sıra hala kendilerinden haber alamadığımız vatandaşlarımızın olduğunu da biliyoruz.





Her doğal afet, her olağan dışı durum, kadınlar ve çocuklar açısından büyük zorluklar doğurur. Bölgedeki kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle yine yaşam mücadelesini her anlamda sırtlamış durumdadırlar. Afet bölgesinde bulunduğumuz sürece yaptığımız gözlem ve edindiğimiz tecrübe neticesinde özellikle kadınların, çocukların ve engellilerin yani kısacası bütün kırılgan grupların tuvaletlere, hijyen malzemelerine erişmekte, mahremiyetlerini korumakta zorlandıklarını gördük. Hamile kadınların, yeni doğum yapmış kadınların hijyenik ortamda sağlık hizmetlerine erişemediklerini gördük. Bölgede yaşayan kadınlar ve çocuklar karşılanamayan hijyen ihtiyaçlarından dolayı ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Büyük dramların yaşandığı bu felaket tablosunda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yaptığı basın açıklamaları ile özellikle üzerinde durduğu konu çocuklardır. Yaşadığımız afet ile birlikte geç kalındığı ve yeterince güvenlik önlemleri alınmadığı için çocuklarımız kaçırılmış ya da kaybolmuştur. Enkazdan kurtarılan ancak sonrasında nerede olduğu bilinemeyen ve bulunamayan çocuklarımız vardır. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere hiçbir devlet kurumu kamuoyunun bu sorunlarına çözüm üretememiştir. Hükümetin deprem ile mücadelede nasıl enkaz altında kaldığına hep birlikte şahit olduk.





Bu önemli ve anlamlı günde İYİ Parti olarak; bölgede büyük bir özveriyle çalışan sivil toplum örgütlerine, kamunun tüm ilgili kurumlarına, siyasi partilere, özel sektöre, üniversitelere ve yerel yönetimlere birlikte çalışmaya. Parti olarak bu çağrımızı, bölgede yaşayan kadınlar ve gelecek mirasımızı devralacak çocuklarımız için yapıyoruz. Kadınlar ve çocuklar, siyasi çıkarların malzemesi olamaz. O nedenle İYİ Parti olarak ilgili tüm birimlere, her türlü partizanlıktan uzak, “kadınlar ve çocuklar için bir araya” gelebilmek adına ulusal destek çağrısı yapıyoruz.





Gün, birliktelik ve dayanışma günüdür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”