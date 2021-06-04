İYİ parti'den deniz müsilaj'ı vurgusu

Gerekli tedbir ve eylem planlarının ortaya koyulamamasıyla birlikte büyük bir çevre sorunu yumağı haline gelen uzmanlara göre “Marmara Denizi’nin ölümü” olarak nitelendirilen deniz salyası (müsilaj) sorunu her geçen gün daha da ciddi bir hâl alıyor. 19 yıldır iktidarda oturanların bir faaliyette bulunamamasının yanında basiretsiz açıklamaları biz gibi hiçkimseyi tatmin etmemektedir. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın "Marmara’yı foseptik gibi kullanmışız" gerçekçi bir açıklama ve bir itiraf. İyi de 19 senedir iktidar olan, tüm bakanlıklara sahip olan ki buna elbette çevre bakanlığı da dahil, bir partinin belediye başkanı, hatırlatmaya gerek var mı bilmem ama Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin birisi hariç tamamını da bu süre zarfında kendileri yönetirken hiç mi düşünmez biz buna nasıl izin verdik ve müdahale etmedik diye? Yine de en azından bu hatayı kabul edip yaptığınız yanlışı görmeniz de bir gelişmedir. Umarız bundan sonra bu hatalardan tamamen dönüp ranttan çok çevreyi ve geleceğimizi düşünen bir anlayışla Marmara’yı bir an önce temiz ve yaşanılabilir bir deniz haline getirmek için çalışmaya başlarsınız.

Marmara denizine kıyısı olan veya olmayan organize sanayi bölgeleriyle, çevre şehircilik ve tarım bakanlıkları tarafından oluşturulacak bir çalışma grubuyla gözden geçirilmesi, planlanması ve hızlı bir şekilde adım atılması lazım. Eğer bugünden itibaren bir şey yapılmazsa çok daha kötü sonuçlarla karşılacağız. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemize bu reva mı?

Şanbaz YILDIZ