İYİ parti'den Dünya çevre günü’nde temizlik hareketi

İYİ Parti Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak “Biz İYİ Doğa ve İYİ Çevre Dostuyuz” sloganıyla organize edilen sahil temizleme etkinliği Sağlık, Doğa ve Çevreden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Abdulkadir Erbağcı, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, il ve ilçe yöneticileri, İYİ Gençliğin katılımıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Atlı Spor Kulübü mevki sahilinde bugün gerçekleştirildi.



