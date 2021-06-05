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İYİ parti'den Dünya çevre günü’nde temizlik hareketi

İYİ Parti Kocaeli teşkilatı Dünya Çevre Günü kapsamında deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için sahil temizleme etkinliği düzenledi.

İYİ parti'den Dünya çevre günü'nde temizlik hareketi

05 Haziran 2021 Cumartesi 21:27

 
İYİ Parti Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak “Biz İYİ Doğa ve İYİ Çevre Dostuyuz” sloganıyla organize edilen sahil temizleme etkinliği Sağlık, Doğa ve Çevreden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Abdulkadir Erbağcı, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, il ve ilçe yöneticileri, İYİ Gençliğin katılımıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Atlı Spor Kulübü mevki sahilinde bugün gerçekleştirildi.

Etkinlikte açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Erbağcı, “Genel merkezimizin Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlediği “Doğayı Seviyoruz ve Sahillerimizi Temizliyoruz” etkinliğimizi deniz ve çevre kirliliğine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla İzmit sahilde gerçekleştirdik. Sahillerimizi, çevremizi kirletmemek, yerlere çöp atmamak bizim sorumluluklarımızdan biri. Her birimiz doğaya, çevreye saygılı olmalıyız. İYİ Çevre ve İYİ Doğa dostu olan herkese teşekkürlerimizi sunarak tüm vatandaşlarımızı çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.” ifadelerinde bulundu.
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