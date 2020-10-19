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“İyilik Kervanı“ Yardımlarını Sürdürüyor

Gebze ilçesinde, 9 yıl önce bir araya gelen kadınların oluşturduğu "İyilik Kervanı" yeni gönüllülerle yardımlarını devam ettiriyor.

'İyilik Kervanı' Yardımlarını Sürdürüyor

19 Ekim 2020 Pazartesi 11:47

 Yaklaşık 200 üyesiyle ihtiyaç sahiplerine yarım eden kadınlar, evlenecek kızların çeyizine, yetim ve öksüz çocukların eğitim  almasına destek oluyor. 

Asiye Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek veya vakıf olmadıklarını belirterek, veren el ile alan eli birleştiren bir köprü olduklarını kaydetti.

Yetimlerin, mazlumların duasını almak için ekip kurduklarını ifade eden Gül, "Allah nasip ederse büyümeye devam ediyoruz. Şu ana kadar 250 kızımızı gelin ettik. Onların en mutlu gününde yanında olmak ekip arkadaşlarımı ve beni gerçekten onurlandırdı. Çünkü buraya gelip eşyaları götürürken, 'Bunların hepsi benim mi abla?' diyerek ağlayıp, dua ediyorlar." diye konuştu.

Yaklaşık bin 500 aileye de erzak, kira ve fatura yardımı yaptıklarını dile getiren Gül, "Bu kervanın biz bu noktaya geleceğini hiç düşünmedik. Güvenle çok büyüdü. Kadınlarla kurmuş olduğumuz bu kervanda birçok kardeşimiz her gün daha fazla kitleye ulaşmanın onurunu ve gururunu yaşıyor. Destek verenlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.









AA
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