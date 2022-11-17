İYİLİK YAP İZİ KALSIN DEDİ, ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

‘İyilik yap izi kalsın’ sloganı ile hareket eden ve bu güne kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde ki köy okullarındaki öğrenciler mont, ayakkabı, kırtasiye yardımında bulunarak binlerce çocuğun gönlüne dokunan hayırsever kişiliği ile tanınan Kocaeli’nin Çayırova İlçesi’nde ikamet eden Emine Kavakçı, her yıl olduğu gibi yine hayırsever insanların destekleriyle almış olduğu kıyafetleri ve kitapları Van, Mardin ve Urfa’nın köylerinde okuyan çocuklara dağıtımını, kendi elleriyle gerçekleştirdi.





VAN KÖY OKULLARINA DESTEK ÇIKTI

Van İli Gevaş İlçesi İnköy İlkokulu ile Altınsaç İlkokulu’nda okuyan ve bu güne kadar doğum günleri kutlanmamış bütün çocuklar için doğum günü eğlencesi düzenleyen Hayırkever Kadın Emine Kavakçı, doğum günü hediyesi olarak, bot, mont, kitap, kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. 160 öğrenciye bot, mont ve ayakkabı dağıtımı yapan Emine Kavakçı, Gevaş’ın Osmangazi İlkokulu’na ise 550 kitap desteğinde bulundu.

MARDİN’DE PAMUŞ KEKERİ DAĞITTI

Mardin’in Artuklu İlçesi Akıncı İlkokulu’nda ki 100 öğrenciye bot dağıtımı gerçekleştiren Emine Kavakçı, yine dara İlkokulu’nda ki öğrenciler için ise kitap desteğinde bulundu 200 öğrenciye pamuk şekere dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca Şanlıurfa Siverek İlçesi’nde bulunan bir köy okuluna perde aldı. Toplam 1350 kitap dağıtımı gerçekleştirdi.

“İYİYİK YAP İZİ KALSIN”

Yıllardır Doğu ve Güneydoğu’da bulunan köy okullarına giderek, giyim, kırtasiye yardımları yapan; okullarda etkinlik düzenleyen Emine Kavakçı, ‘ Bir çocuğun en temel hakkı eğitimdir. İmkânları kısıtlı olduğu için eğitimden mahrum kalan; yeterince eğitim alamayan bir öğrenci olmamalıdır. Bu yüzden yıllardır Doğu ve Güneydoğu illerindeki okullara giderek; buradaki çocuklarımızın gönüllerine dokunuyoruz. Bu süreçte, bizlere destek veren herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Gittiğim zaman bizlere destek veren; yardımcı olan; bizlerle birlikte hareket eden okul müdürlerine, Van Gevaş Kızılay Başkanına, Mardin Artuklu Kızalay Başkanı ve kadın kolları başkanına teşekkür ediyorum. Mardin Dara Okulu’na kitap desteğinde bulunan yazarımız Eyüp Yelgen’e de teşekkür ediyorum’ dedi.





