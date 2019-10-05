İZAYDAŞ çalışanları kıdem plâketlerini aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, şirkette 5, 10 ve 15. yılını dolduran, aralarında yöneticilerinde yer aldığı toplam 48 çalışanını plâket ile ödüllendirdi. Programda gurur ve mutluluk duygusu hâkimdi.

KIDEMLİ ÇALIŞANLAR KATILDI



Maide Restoranda gerçekleşen programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, TES-İŞ Sendikası Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, İZAYDAŞ yöneticileri ve 5, 10 ve 15 yıl emek vermiş çalışanlar katıldı.

SARAÇ “ÖNEMLİ BİR BAĞLILIK GÖSTERGESİ”



İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, plâket töreninden önce yaptığı konuşmaya mesai arkadaşlarını tebrik ederek başladı. Saraç, “Şirketin bugüne gelmesinde uzun süreli emeği olan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Bir şirkette böyle uzun süre çalışmak önemli bir bağlılık göstergesidir. Bu yıl 29 arkadaşımız 15 yılını, 9 arkadaşımız 10 yılını, 10 arkadaşımız da 5 yılını doldurmuş olacak. Hepsine daha nice sağlıklı ve başarılı çalışma günleri diliyorum” dedi.

KABALOĞLU “İZAYDAŞ ÖRNEK BİR KURUM”



TES-İŞ Sendikası Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ise İZAYDAŞ’ın çalışanlara yönelik bu gibi programlar düzenleyen nadir kuruluşlardan biri olduğunu ifade ederek, Genel Müdür Muhammet Saraç ve şirket yönetimine teşekkürlerini sundu. Kabaloğlu, “Çok rahatlıkla söyleyebilirim, İZAYDAŞ’ta işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin birçok iş yerine örnek olduğunu görüyorum” dedi.

ÇAKMAK “EMEKLERİNİZİN HATIRASI”

Kocaeli Belediyesi Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak da konuşmasına Başkan Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başladı. Hayat paylaşınca güzeldir diyen Başkan Vekili Çakmak “Hüzünlerimizi, sevinçlerimizi, güzelliklerimizi sevdiklerimizle, dostlarımızla ya da iş arkadaşlarımızla paylaşabiliyorsak hayatımız anlam kazanır. Dolu bir yaşamda törenler her zaman iz bırakır. Doğumlar, ölümler, evlilikler, mezuniyetler ve başarılar gibi törenler hayatın içinde olmalıdır. Bunlar olmazsa yavan bir hayat olur. Allah hepimize renkli, keyifli, güzel bir hayat nasip etsin. Emeklerinizin hatırası niteliğindeki bu özel tören ve plâket yıllar sonra daha da anlam kazanacaktır. Her birinizi tebrik ediyor, başta Genel Müdür Muhammet Saraç olmak üzere başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

GURUR DOLU ANLAR



Konuşmaların ardından plâket takdimine geçildi. İZAYDAŞ’ta 5, 10 ve 15.yılını dolduran çalışanlar plâketlerini alırken duygu ve düşüncelerini de mesai arkadaşlarıyla paylaştı. Heyecanlı oldukları dikkatlerden kaçmayan İZAYDAŞ çalışanları, duygusal anlar ile keyifli dakikaları bir arada yaşadı. Plâket töreni hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

PLÂKET ALAN İSİMLER