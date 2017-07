İZAYDAŞ dönüşümden taviz vermiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, altı aylık performansını bütün yöneticileriyle birlikte değerlendirdi. İki gün süren toplantıda bir araya gelen İZAYDAŞ yöneticileri, altı aylık çalışmalarını ve hedeflerini aktardı. Genel Müdür Muhammet Saraç, toplantının sonunda “Her birimizin bu memlekete borcu var. Her günümüzü daha verimli geçirmeli, katkılarınızla şirketimizi daha ileriye taşımalıyız. ” dedi.

ALTI AYLIK FAALİYETLER

Müdür, şef ve sorumluların katıldığı Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı, İZAYDAŞ Genel Müdürlük toplantı salonunda yapıldı. İki gün süren toplantıda yöneticiler sırayla, 2017 yılının ilk yarısına ait çalışmalarını, karşılaştıkları sorunların kaynağı ve çözüm yolları ile önümüzdeki döneme ait planlamalarını sunumlar eşliğinde anlattı.

KARAKUŞ “DUYGUSALLIĞA YER YOK”

Toplantının değerlendirme bölümünde konuşan Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Bayram Karakuş, birimler arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, “İş takibi konusunda yaşanabilecek olası problemlere karşı daha profesyonel yaklaşım sergilemeliyiz. Ortak işler konusunda ise sıcak ilişkilerle daha büyük adımlar atmalıyız” diye konuştu.

ULUDAĞ “GAYRET GÖSTERMELİYİZ”

Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ ise, kaynakların etkin kullanımı konusunun önemine değindi. Uludağ, giderlerin azaltılmasına yönelik tedbirlerin uygulanması konusunda kararlı olduklarını belirterek “İhtiyaçlar belirlenirken dikkatli olunmalı, elimizdeki kaynakları performanslı bir biçimde değerlendirmek için gayret göstermeliyiz” dedi.

SARAÇ “BU MEMLEKETE BORCUMUZ VAR”

Toplantının kapanış konuşmasını yapan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, şirketin ortaya koyduğu dönüşüm hamlesinin aratarak devam edeceğini kaydetti. Her geçen yıl daha sağlam ilerleme kaydetmek için çalıştıklarını belirten Genel Müdür Saraç konuşmasında, “Zamanı verimli kullanma konusunda hassas davranmalıyız. Kaynakların etkin kullanımı ile ilgili genelgeye sahip çıkmalıyız. Unutulmamalıdır ki, her birimizin bu memlekete borcu var. Her günümüzü daha verimli geçirmeli, katkılarınızla şirketimizi daha ileriye taşımalıyız” dedi.

“TÜM CİDDİYETİMİZLE YOLA DEVAM”

Konuşmasının sonunda Genel Müdür Muhammet Saraç, son yıllarda şirket olarak ortaya konan performansa katkı sağlayan bütün çalışan ve yöneticilere teşekkür etti. İZAYDAŞ’ın aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir şirketi olduğunu kaydeden Genel Müdür Saraç, “Biz Türkiye’de alanında lider, uzman ve güçlü bir şirketiz. Bizler bunu tüm ciddiyetimizle göstermeye devam edeceğiz. Bize her türlü desteği veren, yol gösteren, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na şükranlarımı sunuyorum” dedi.