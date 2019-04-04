İZAYDAŞ, IFAT ve IREMCON’da Boy Gösterdi

Atık yönetimi sektörünün lider kuruluşu İZAYDAŞ, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen IFAT Eurasia 2019 Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı’nda boy gösterdi. Yoğun ilgi gören İZAYDAŞ’ın standında üç gün boyunca binlerce ziyaretçi şirketin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve şirket yöneticileri uluslararası yatırımcıların yer aldığı organizasyonda yerini alırken Yakma Tesisi Müdürü Şahan Dede ise IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı’nda “Atıktan Enerjiye” başlıklı oturumda bir sunum gerçekleştirdi.

İZAYDAŞ STANDI TAM NOT ALDI

İZAYDAŞ, Türkiye’de bu alanda daha önce yapılan tüm fuarları geride bırakan IFAT Eurasia fuarına kalabalık bir ekiple katıldı. İZAYDAŞ yetkilileri, modern tanıtım standında üç gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Üniversite öğrencileri, çeşitli belediyelerden yetkililer ve uluslararası atık üreticisi firma temsilcilerine, şirketin faaliyetleri ve projelerini anlatan İZAYDAŞ, çevre ve atık yönetimi sektöründeki lider duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

III. IREMCON ULUSLARARASI ÇEVRE KONFERANSI

Fuar ile eş zamanlı olarak kısa adı IREMCON olan Uluslararası Çevre Konferansı oturumları gerçekleştirildi. Konferansın açılışına ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kosova Çevre ve Mekânsal Planlama Bakanı Fatmir Matoshi, Kuzey Makedonya Çevre ve Fiziki Planlama Bakanı Sadulla Duraku, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel ve IFAT Fuarları Grup Direktörü Cristian Rocke katılırken İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç başta olmak üzere sektör temsilcileri hazır bulundu. Kongreye Türkiye’nin birçok bölgesinden ve başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerden dinleyici katıldı.



“GELECEK UMUT VERİCİ”

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar burada yaptığı konuşmada, “III. IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı’nın atık yönetimi ve geri dönüşüm alanındaki birikimlerin paylaşılmasına ve Uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Düşük karbonlu ve döngüsel ekonomi odaklı bir büyüme için teknolojik yenilikler şart. Buna hizmet veren Avrasya'nın lider çevre teknolojileri fuarı IFAT'a katıldık ve gördük, yenilikler gelecek için umut verici” diye konuştu. Programın sonunda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’a organizasyona katkılarından dolayı plâket verdi.