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İZAYDAŞ’dan Anlamlı Sürpriz

İZAYDAŞ’ın kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle gerçekleştirilen kahvaltılı programda bir araya geldi.

İZAYDAŞ'dan Anlamlı Sürpriz

07 Mart 2019 Perşembe 11:21

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İZAYDAŞ’ın kadın çalışanlarına özel bir program gerçekleştirildi. Programa, Genel Müdür Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcısı Bayram Karakuş, İZAYDAŞ’ta görev alan tüm kadın yönetici ve çalışanlar katıldı. Genel Müdürlük toplantı salonunda kadınlar ile sohbet eden Muhammet Saraç, her bir kadın çalışana günün anısına hazırlanan hediyelerini takdim etti. Hediye takdiminin ardından kadın çalışanlar için İZAYDAŞ’ta birde sürpriz hazırlanmıştı. İZAYDAŞ tesislerinin içerisinde günün anısına oluşturulan hatıra ormanı mutluluğa neden oldu. Genel Müdür Muhammet Saraç ile tabela önünde hatıra fotoğrafı çektiren kadınların mutluluk ve tebessümleri dikkatlerden kaçmadı. 

“KADIN ELİ DEĞDİĞİ İŞLER VERİMLİ”

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç yaptığı konuşmada, kadın çalışma arkadaşlarının şirkete önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Kadın çalışanlara verdikleri önemden bahseden Saraç “Biz sizleri her zaman farklı değerlendirdik. Pozitif ayrımcılık yaparak kendinizi önemli hissetmenizi sağladık. Birçok bayan yönetici bugün kurumun önemli işlerinde gayretle çalışıyor. Kadın elinin değdiği işlerde normalin üzerinde verim alıyoruz. Özverili çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

NEŞELİ BİR ORGANİZASYON

Pazarlama Müdürü Ayfer Nefesoğlu ise gerçekleştirilen organizasyon için teşekkür ederken, İZAYDAŞ’ta kadın olmak konusunda bugüne kadar olumsuz bir görüşle karşılaşmamış olmanın huzurunu yaşadıklarını dile getirdi. Daha sonra İZAYDAŞ’ın kadın çalışanları Dünya Kadınlar Günü ile ilgili görüş ve düşüncelerini aktardı. Neşeli geçtiği gözlenen organizasyon sonrası toplu bir hatıra fotoğrafı da çekildi.

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