banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İZAYDAŞ’ta Erkekler Bowling Turnuvası

İZAYDAŞ Erkekler Bowling Turnuvası’nda renkli görüntüler yaşandı

İZAYDAŞ'ta Erkekler Bowling Turnuvası

30 Mayıs 2017 Salı 11:50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın erkek çalışanları için düzenlenen Bowling Turnuvasında Geri Kazanımcılar takımı şampiyon oldu. Beş hafta boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı turnuvada ilk üçe giren takım ve sayı kralı kupa ile ödüllendirilirken tüm katılımcılara madalyaları verildi.

 

YÖNETİCİLER DE KATILDI

Çalışanlar arasında motivasyonu arttırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla NCİTY alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğin finaline, Genel Müdür Muhammet Saraç, Yakma Tesisi Müdürü Şahan Dede ve Düzenli Depolama Alanları Müdürü Mahmut Kıldize ile İZAYDAŞ çalışanları katıldı.

 

ŞAMPİYON GERİ KAZANIMCILAR

Bowling turnuvasında, dörder kişiden oluşan takımlar toplam altı yolda mücadele etti. Oluşturulan fikstür ile takım olarak toplanan puanlar sonucu önde bitiren takımlar üçer puan kazandı. Beş hafta süren turnuvanın sonunda dereceye giren takımlar belirlenirken Etem Yılmaz, Recep Ermiş, Burak Kutluer, Halil Yazıcıoğlu, Nizamettin Öztürk’ten oluşan Geri Kazanımcılar takımı şampiyon oldu. Furkan Öztürk, Cem Ergezer, Erol Aslan, Ergam Civelek, Adil Yaguzdoğan’dan oluşan Bakım takımı ikinci olurken Mehmet Emin Aydemir, Suat Şık, Nusret Karakaya, Hakan Nuri Avcı, Fahri Denli’den oluşan Deponi 1 takımı üçüncü oldu. Labut Bükücüler takımından Umur Gürdal ise bireysel olarak topladığı puanlarla Sayı Kralı oldu.

 

KUPA VE MADALYA

Genel Müdür Muhammet Saraç, turnuvaya katılan çalışanlara teşekkür ederek, tek tek tebrik etti. Başarılı takımların oyuncuları Genel Müdür Muhammet Saraç’ın elinden kupalarına kavuşurken, turnuvaya katılan yaklaşık 100 erkek çalışana madalyaları verildi. Eğlencenin öne çıktığı turnuvada İZAYDAŞ çalışanları, hem spor yapma hem de eğlenip iş stresinden uzaklaşma imkânı buldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuKaraosmanoğluHizmet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
Gebze Kent Meydanında Ramazan Gebze Kent Meydanında Ramazan
Gebze ailesi birlikte iftar yaptı Gebze ailesi birlikte iftar yaptı
Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa
Yukarı Çık

banner149

İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
Araştırmacı - Gazeteci ve Devr-i Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de canlı...

Haberi Oku