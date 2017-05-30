İZAYDAŞ’ta Erkekler Bowling Turnuvası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın erkek çalışanları için düzenlenen Bowling Turnuvasında Geri Kazanımcılar takımı şampiyon oldu. Beş hafta boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı turnuvada ilk üçe giren takım ve sayı kralı kupa ile ödüllendirilirken tüm katılımcılara madalyaları verildi.

YÖNETİCİLER DE KATILDI

Çalışanlar arasında motivasyonu arttırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla NCİTY alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğin finaline, Genel Müdür Muhammet Saraç, Yakma Tesisi Müdürü Şahan Dede ve Düzenli Depolama Alanları Müdürü Mahmut Kıldize ile İZAYDAŞ çalışanları katıldı.

ŞAMPİYON GERİ KAZANIMCILAR

Bowling turnuvasında, dörder kişiden oluşan takımlar toplam altı yolda mücadele etti. Oluşturulan fikstür ile takım olarak toplanan puanlar sonucu önde bitiren takımlar üçer puan kazandı. Beş hafta süren turnuvanın sonunda dereceye giren takımlar belirlenirken Etem Yılmaz, Recep Ermiş, Burak Kutluer, Halil Yazıcıoğlu, Nizamettin Öztürk’ten oluşan Geri Kazanımcılar takımı şampiyon oldu. Furkan Öztürk, Cem Ergezer, Erol Aslan, Ergam Civelek, Adil Yaguzdoğan’dan oluşan Bakım takımı ikinci olurken Mehmet Emin Aydemir, Suat Şık, Nusret Karakaya, Hakan Nuri Avcı, Fahri Denli’den oluşan Deponi 1 takımı üçüncü oldu. Labut Bükücüler takımından Umur Gürdal ise bireysel olarak topladığı puanlarla Sayı Kralı oldu.

KUPA VE MADALYA

Genel Müdür Muhammet Saraç, turnuvaya katılan çalışanlara teşekkür ederek, tek tek tebrik etti. Başarılı takımların oyuncuları Genel Müdür Muhammet Saraç’ın elinden kupalarına kavuşurken, turnuvaya katılan yaklaşık 100 erkek çalışana madalyaları verildi. Eğlencenin öne çıktığı turnuvada İZAYDAŞ çalışanları, hem spor yapma hem de eğlenip iş stresinden uzaklaşma imkânı buldu.