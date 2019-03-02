İZAYDAŞ'ta Performans Değerlendirmesi

Üç günlük toplantıda bir araya gelen İZAYDAŞ yöneticileri, bir yıllık çalışmaları ve hedeflerini aktardı. Genel Müdür Muhammet Saraç, toplantının sonunda “Geçen yılki çalışmalarımızı yine rekor rakamlarla tamamladığımız için gururluyuz.” dedi.



Müdür, şef ve sorumluların katıldığı birim faaliyetleri değerlendirme toplantısı, İZAYDAŞ Genel Müdürlük toplantı salonunda yapıldı. Üç gün süren toplantıda birim müdürleri sırayla, 2018 yılına ait hedeflerin gerçekleşme durumunu, karşılaştıkları sorunların kaynağı ve çözüm yolları ile 2019 yılına dair planlamalarını sunumlar eşliğinde anlattı.

SARAÇ: BAŞARILI RAKAMLARLA YÜRÜYORUZ

Toplantının kapanış konuşmasını yapan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, şirket olarak zor bir iş yaptıklarını belirterek 2018 yılında genel olarak şirketin iyi bir performans sergilediğini ifade etti. Saraç, “İZAYDAŞ olarak 2018 yılını yine başarılı rakamlarla geride bıraktık. Bir yılda yakma tesisimize 42 Bin ton tehlikeli atık gelirken, yakılan tehlikeli atık 37 bin tona yaklaşıp rekor gerçekleşti. Evsel atık düzenli depolama sahalarımızda kurulu olan LFG tesislerinde toplam 50 Milyon kWh elektrik enerjisi üretildi. Bu üretim için 240 Bin ton karbon kredisine hak kazandık. Hidroelektrik santrali projemizde 9 Milyon kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirildi. Bir yılda toplam 76 Milyon kWh elektrik enerjisi üretimi ile İZAYDAŞ, yine yaklaşık yüz bin nüfuslu bir şehrin evsel elektrik ihtiyacına karşılık bir üretim gerçekleştirmiş oldu. Deniz temizliği için deniz süpürgeleri alıp hizmete sunduk. Deniz kontrolü için uçak ve devriye botu aldık. Bu yatırımların yanında büyük bakım gibi diğer yatırımlarımızı da başarıyla gerçekleştirdik” dedi.

“SIKI PARA POLİTİKASI UYGULUYORUZ”

Genel Müdür Saraç konuşmasında ayrıca “Genel performans olarak içerde ve dışardaki ekonomik gelişmelerden etkilenmiş olabiliriz. Artık sıkı para politikasına geçiş yaptık. Kaynaklarımızı daha etkin kullanmanın yanında yeni gelir kaynakları oluşturacağız. Satın almalarımızı daha sıkı süzgeçten geçireceğiz. Tedbiri elden bırakmadan gerçekçi bir iyimserlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ” ifadelerini kullandı.

“YENİDEN AYNI HEYECANLA YOLA DEVAM”

İZAYDAŞ’ın sektörün en tecrübeli kadrosuna sahip bir şirket olduğunu kaydeden Genel Müdür Saraç son olarak “Çok uzun ve başarılı yol kat ettik. Kurumsal bir yapıya kavuşarak belgelerimiz ile birlikte gurur duyulan bir şirket haline geldik. Yeni stratejilerimizle daha başarılı yol almak ve şirketimizi geleceğe taşımak için çalışacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.