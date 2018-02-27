İzciler Topluma Hizmette Yarıştı

İzci Yararlıdır Haftası, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü izcileri tarafından bir dizi etkinlik ile kutlandı. Mavi Beyazlı izciler hafta boyunca şehitlik ziyareti ve temizliği, cami temizliği, kuş yuvası yapımı, kuş yemliği yapımı, sokak hayvanları için barınak ve yemleme çalışması, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ve fidan dikimi gibi toplam 26 farklı etkinlik gerçekleştirdi.

VATAN İÇİN ŞEHİT DÜŞEN BÜYÜKLERİNİ UNUTMADILAR

Ertuğrul Gazi, Maria Anne, Sezai Karakoç İzci üniteleri, Bağçeşme’de bulunan Namazgâh Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarete gelen genç izciler, Kocaeli’nin ilk hava şehidi olan Remzi Bey hakkında bilgi sahibi oldu. İzciler Kurtuluş Savaşı sırasında İzmit’te şehit olan kahraman büyüklerinin mezarları başında Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

DOĞA VE HAYVAN DOSTU İZCİLER

Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu, Akçakoca, Albayrak, Merkez, Gazi Süleyman Paşa, Mimar Sinan, Hayme Ana ve Hüma Hatun izci üniteleri İzci Yararlıdır Haftası kapsamında; fidan dikimi, kuş yuvası ve yemliği yapımı, sokak hayvanları için barınak ve yemlik yapımı etkinliklerini gerçekleştirdiler.

Akçakoca, Merkez, Hayme Ana ve Darıca Aslan Çimento izci üniteleri kuş yemlikleri hazırlarken Gazi Süleyman Paşa ve Hüma Hatun izci üniteleri ise bahar aylarında Güney Yarımküreden göç edip gelecek kuşların güvenli yuvalarını hazırladı. Hazırlanan yemlik ve yuvalar, Albayrak ve Hayme Ana izci üniteleri tarafından ev, okul, park ve yeşil alanlara yerleştirildi.

CAMİ TEMİZLEDİLER

Mavi beyazlı Akşemsettin ve Serdar izci üniteleri ‘İzci Yararlıdır Haftası’ kapsamında Cami Temizliği yaptı. İzciler liderleri eşliğinde Serdar ve Körfez Emlak Konut camileri çevresinde temizlik ve mıntıka çalışması yapan izcilere cami cemaati ve mahalle sakinleri teşekkür etti.