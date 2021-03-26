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İzinsiz Broşür Dağıtan İşyerine Yasal İşlem

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

İzinsiz Broşür Dağıtan İşyerine Yasal İşlem

26 Mart 2021 Cuma 11:33

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tanıtım broşürlerini vatandaşları rahatsız edecek şekilde dağıtan işyeri hakkında yasal işlem gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tespitin ardından alınan Mahalli Mülki Amirlik kararı gereği Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hacı Halil Mahallesi 1216 Sokak’ta bulunan işyerini 3 gün geçici süreyle ticari faaliyetten men etti. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri çarşı bölgesinde konu ile ilgili gelen yoğun şikayetlerin azalmasına rağmen kontrollerin devam edeceğini, vatandaşların şikayetlerini 112 Acil çağrı merkezi ve 155 ihbar hattına bildirmeleri çağrısında bulundu.








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