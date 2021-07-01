İzmir’de Kocaeli rüzgarı

BASIN BÜROSU

Türkiye- Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Genel Merkezinin düzenlediği Ticaret Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen 5. Türkiye- Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi 20-24 Haziran tarihleri arasında İzmir Balçova Termal Otelde gerçekleştirildi. TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye Devlet eski Bakanı Kürşat Üzmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, Irak Ticaret Odaları Federasyon Başkanı Abdel Razzak AL Zouhaġry, -IKBY Yatırım Kurumu Genel Müdürü Mukhlis Murat, Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Hasan Eken, İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Öztürk Oran, IKBY Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyon Başkanı ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Al-Khayat, Irak- Türkiye Türkiye İş Konseyi Başkanı Jaafar Rasoul Al-Hamdanğ, yaklaşık 200’ün üzerinde Iraklı iş insanı ile Kocaeli TISİAD Temsilcisi Bahar Uzunca’da katıldı.

Zirvede Kocaeli ön planda

İzmir’de gerçekleşen zirvede kentimizi en iyi şekilde temsil eden TISİAD Kocaeli Temsilcisi Bahar Uzunca, sanayinin yanı sıra sağlık ve sigortacılık konularında da çok önemli bir yere sahip olan kentimiz ile ilgili çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Zirve ile ilgili olarak açıklama yapan Uzunca, “ Türkiye Irak Yatırım, Ticaret ve Tarım Zirvesinin ülkemiz açısından gerekse kentimiz açısından çok önemli kazanımları olmuştur. Zirvede Kocaeli sanayisi ile ilgili bilgileri aktarma fırsatım oldu. Özellikle zirve öncesinde görüşme yaptığım Kocaeli Sanayi Odası Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanımız Necmi Bulut’tan çok önemli bilgileri zirvede aktarmam için bilgilendirmişlerdi. Bu manada Iraklı iş insanları sanayinin kalbi olan Kocaeli ile ilgili olanakları öğrenmeleri ile ilgilerinin arttığını zirvede gördüm. Kocaeli sanayisinin ulaşım alternatifleri hakkında da bilgilendirme yaparak, kara, deniz, tren ve hava yolu ile her türlü ulaşıma açık olunması da bu cazibeyi artırmaktadır” dedi.

Gıda OSB vurgusu

Kocaeli TISİAD İl Temsilcisi Bahar Uzunca konuşmasının devamında, “ Kocaeli sanayisine yeni kavuşturulan ve temelleri atılan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarından da bahsederek, Irak ile gıda alanında da çok önemli ilişkilerin kurulabileceğini ve bölgeye yatırım anlamında da çok önemli katma değerin kazandırılabileceğini belirtmekten de mutluluk duydum. Malumunuz pandemi sonrasında gıda sanayinin önemi daha da ön plana çıkmıştır. Gerek iklimsel koşullar gerekse verimli tarım alanlarının etkin kullanılmasında da Kandıra’da hizmete girecek olan organize sanayi bölgesinin yerinden ham madde üretimi ile üretim maliyetlerinin de makul seviyelerde olması da Iraklı bürokrat ve iş insanlarının dikkatini çekmiştir” dedi.

Sağlık ve Sigorta turizmi

Türkiye ekonomisinin göz bebeği olan Kocaeli sanayinin yanı sıra sağlık ve sigortacılık anlamında da çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Uzunca, “ Kocaeli sanayisinin öneminin yanı sıra sağlık alanında da Türkiye’nin en donanımlı sağlık kuruluşlarının ve hekim kadrosunun bulunması da sağlık turizmi açısından da çok önemlidir. Bu manada sağlık turizminin de ülkemize katma değer getirmesi açısından çok önemli buluyoruz. Irak iş insanları yine sigortacılık anlamında da bilgi birikimlerimizden faydalanmak istediklerini belirtmişler ve bu manada da ikili temaslarımız daha da gelişerek devam edecektir. Kocaeli’mizde kültürel ve doğa turizmi açısından da çok zenginlikleri bulunması nedeniyle Kocaeli ile Iraklı iş insanlarımızı en yakın zamanda Kocaeli de ağırlayarak, işbirliklerimizi hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bana bu fırsatı veren Genel Başkanım Nevaf Kılıç’a, Kocaeli Sanayi Odası Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu’na ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanımız Necmi Bulut’a da ayrıca teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.

PLAKET: 5. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi’nde başarılı bir sunum yaparak katkı sağlayan TISİAD Kocaeli Temsilcisi Bahar Uzunca’ya, Genel Başkan Nevaf Kılıç tarafından plaket ile ödüllendirildi.

TUNÇ SOYER ZİYARETİ: TISİAD Genel Merkezi tarafından 5.cisi düzenlenen Türk ve Iraklı iş insanlarının katılımı ile gerçekleşen zirvede İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’de heyeti makamında ağırladı.

KERKÜK VE DUHOK ODA BAŞKANLARI : TISİAD Kocaeli Temsilcisi Bahar Uzunca’da zirvede Kocaeli sanayisi başta olmak üzere sağlık, sigortacılık ve kültürel turizme katkı sağlamak adına Kerkük ve Duhok Oda Başkanları ile ikili temaslarda bulundu.

FEDERASYON BAŞKANI : Irak Ticaret Odaları Federasyon Başkanı Abdel Razzak AL Zouhaġry ve Musul ile Kerkük Ticaret Odası yetkilileri de Uzunca’nın sunumu sonrasında ikili temaslarda bulundular.

DARAR ZEBARİ: Kocaeli Temsilcisi Uzunca, IKBY Yatırımcılar Birliği Duhok Başkanı Darar Zebari ve Tısiad yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Çelik ile birlikte görülüyor.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ: Erbil Paytakta Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Temsilcisi Kerim Süleyman ile Tısiad il başkanları birlikte görüşmeler yaptılar.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI: Tısiad Irak Genel Koordinatörü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Maytham Hüseyin ve beraberindeki heyeti de Kocaeli’ne davet eden Uzunca’nın teklifine en kısa sürede geleceklerini belirttiler.

TOPLU: 5. Türkiye-Irak Yatırım, Ticaret ve Tarım Zirvesi 20-24 Haziran tarihleri arasında İzmir Balçova Termal Otel’de gerçekleşti. Zirvenin sonunda Iraklı ve Türk

iş insanları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.





















