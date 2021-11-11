İZMİT ALİKAHYA KULE DERESİ ISLAH EDİLİYOR
Kocaeli’ de, 2021 yılı yatırım programı kapsamında yüzey sularının aktığı onu aşkın derenin ıslah çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Alikahya Brisa fabrikası önünde geçen Kule deresinde ıslah çalışmalarına başladı. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık’ın incelediği Kule deresinde, yaklaşık 800 metre ıslah çalışması yapılacak.
ANİ VE ETKİLİ YAĞIŞLAR ARTTI
Küresel ısınma ve buna bağlı olarak meydana gelen iklim değişikliği ile birlikte ani ve etkili olan sağanak yağışlar arttı. Bundan dolayı yüzey sularını toplayan derelerin, düzenli akışının sağlanması da büyük önem arz ediyor. 2004 yılından bu yana Kocaeli genelindeki yerleşim alanları içinden geçen 50’yi aşkın derenin ıslahını gerçekleştirerek düzenli akışını sağlayan KBB İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Kocaeli’nin birçok ilçesinde dere ıslahı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bunlardan birisi olan İzmit Alikahya Mahallesi Brisa lastik fabrikası önünden geçen Kule deresinin ıslahı çalışmalarına başlanıldı.
800 METRE ISLAH
Kartepe Köseköy ile İzmit Kentsa Tesisleri bölgesinden gelen yüzey sularının toplandığı Alikahya Kule deresi, U kesit ve betonarme olarak inşa edilecek. Dere üzerindeki mevcut betonun kırımı ile kazı, grobeton ve temel beton çalışmalarının bir kısmı yapıldı. Perde beton çalışmalarının yapıldığı dere, 9 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde inşa edilecek. Derede, yaklaşık 800 metre uzunluğunda ıslah çalışması yapılarak Akarca deresine bağlantısı sağlanacak. Ayrıca, bölgede yapılacak çalışma kapsamında 500 mm çapında betonarme boru kullanarak 772 metre uzunluğunda atık su ve 500 mm çapında düktil font boru kullanılarak 780 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yapılacak.
GENEL MÜDÜR SAĞLIK’TAN İNCELEME
İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kule deresinde yapılan ıslah çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede geçen Sarı ve Akarca derelerinde ıslah çalışmalarını geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiklerini belirten Genel Müdür Ali Sağlık, Kule deresinin askeri alan önündeki kısmının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından yapıldığını ifade etti.
Derenin, Brisa lastik fabrikasının önünden geçen kısmının ıslahını 2021 yılı yatırım programına aldıklarını aktaran Genel Müdür Sağlık, “Yüzey sularını toplayan dereler, sağanak yağışlarda sel baskınlarının önüne geçmek için önemli işlevleri var. Bu kapsamda Kocaeli genelinde dere ıslahları gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı yatırım programımıza aldığımız İzmit Alikahya Kule deresinin ıslah çalışmalarına başladık. Derenin kalan 800 metre uzunluğundaki kısmının ıslahını gerçekleştirerek düzenli akışını sağlayacağız ve bölge için tehdit oluşturmayacak hale getireceğiz. Ayrıca, 1552 metre uzunluğunda yeni içme suyu ile atık su hattı yaparak işletmeye alacağız. “dedi.