İzmit Alikahya Vatan Caddesi’ne Konfor Geldi

Büyükşehir Belediyesi, İzmit İlçesi’nde yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Bu kapsamda İzmit Alikahya Vatan Caddesi’nde zemin iyileştirmesi ve yağmur suyu hattı yenilemesi yapan ekipler, araç ve yayalar için olumsuz durumlar oluşturabilecek yol deformasyonları giderildi.

BOZUK ZEMİNDE İYİLEŞTİRME

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kocaeli Stadına çıkan İzmit Alikahya Vatan Caddesi’nin 200 metrelik kısmında meydana gelen bozulma yapılan zemin iyileştirmesi ile giderildi. Ağır tonajlı araçların geçişi sebebiyle yolda zemin bozulması, çökme meydana geldi. Araçların bozuk zeminden geçişlerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için zemin kazılarak dolgu malzemesi ile dolduruldu ve asfaltlanmaya hazır hale getirildi.