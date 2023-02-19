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İzmit Belediyesi Adıyaman'da çadır kent kuruyor

İzmit Belediyesi tarafından Adıyaman'da çadır kent kuruluyor. Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Burası sadece konaklama ihtiyacına dayalı bir yer olmayacak. Vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını karşılayacak ve özellikle de depremzedelerimize psikolojik destek verebilecek bir alan oluşturmak istiyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi Adıyaman'da çadır kent kuruyor

19 Şubat 2023 Pazar 12:59

 İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş dahil 10 ili etkileyen iki büyük depremin yaralarını sarmak adına bütün imkanlarıyla elini taşın altına koydu. İzmit Belediyesi ekiplerinin Adıyaman'daki çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Kahramanmaraş’tan Adıyaman’a geldik. Depremin ilk gününden itibaren Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay’da gücümüz yettiğince bütün belediyeler ile dayanışma göstererek vatandaşlarımıza el uzatmaya çalışıyoruz" dedi. 
   
 "Depremzedelerimize psikolojik destek verebilecek alan oluşturmaya çalışıyoruz" 
 Adıyaman'a çadır kent inşa ettiklerini söyleyen Hürriyet, "Burası sadece konaklama ihtiyacına dayalı bir yer olmayacak. Vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını karşılayacak ve özellikle de depremzedelerimize psikolojik destek verebilecek bir alan oluşturmak istiyoruz. Burada yaşam alanı kurmaya çalışıyoruz. Bu bölgede iki gündür çalışmalarımız sürüyor. İş makinelerimiz geldi. Öncelikle zeminin düzenlenmesini gerçekleştiriyoruz. Elektrik ve su bağlantılarının yapılması ile ilgili ekiplerimiz çalışıyor" diye konuştu. 
 Aynı zamanda alana çocuklar ve kadınlar için özel hazırlanmış konteyner konulacağını ifade eden Başkan Hürriyet, "Bu konteynerin içerisinde çocuklarımız için terapi ve oyun alanlarının dışında kadınlarımızın da faydalanabileceği birçok alan olacak. Bu konteynerler de jinekolojik müdahale dahil birçok alanda hizmet vereceğimiz alanlar oluşturmuş olacağız. Bizlere bu bölgede destek verecek doktorlarımız da olacak" şeklinde konuştu. 


İHA
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