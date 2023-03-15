İzmit Belediyesi, Defne’de Sosyal Alan Oluşturdu

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta çadırkent kurulumu yapan İzmit Belediyesi, Hatay Defne’de de sosyal alan oluşturdu. Sosyal market, etkinlik alanları ve Gülümse Kafe hizmetinin verildiği alanda ayrıca çocuklara psikolojik destek sağlanması konusunda çalışma yapılacak. Deprem bölgesine yardımların devam etmesi gerektiğini altını çizen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Depremin etkileri uzun sürecek. Bu yüzden dayanışma devam etmeli, yardımlar sürmelidir. İnsanların yaralarını sarmak üzere daha uzun süre dayanışma içerisinde olmalıyız. Bağış göndermek isteyen herkes buradaki sosyal marketimiz için bize ulaşabilirler. Biz de buradan depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür Müdürlüğü personellerimiz çocuklar ve yetişkinler için sosyal etkinlikler sağlıyor. Burayı zamanla daha da büyütmek istiyoruz. Bölgeden ayrılmayacağız, hizmete devam edeceğiz. Bilgi Üniversitesi ile bir iş birliği yapıyoruz. Buradaki çocuklara psikolojik destekle ilgili bir çalışmamız olacak. İnşallah zamanla daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.















İHA