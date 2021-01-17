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İzmit Belediyesinden Kar Küreme Ve Tuzlama Çalışması

KOCAELİ (İHA) - Beklenen kar yağışının gelmesiyle beraber, İzmit Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesinden Kar Küreme Ve Tuzlama Çalışması

17 Ocak 2021 Pazar 13:33


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arızlı Konutları, Tüysüzler, Bağçeşme, Gündoğdu ve dünya bankası mevkilerinde etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle tuzlama ve kar küreme çalışmalarını hızlandırdı. Karın yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere kent genelinde kar küreme ve tuzlama işlemlerini gerçekleştiren ekipler, gece gündüz demeden çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.
Kent genelinde ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını hızlandıran İzmit Belediyesi ekipleri, pazar ve pazartesi günleri etkisini artıracak olan kar yağışı için vatandaşların sıkıntı yaşamayacağını belirtti.
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