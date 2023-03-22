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İzmit Belediyesi’nden Personele Promosyon Müjdesi

İzmit Belediyesi yaptığı görüşmeler neticesinde mevcut maaş bankası ile tekrardan anlaşarak promosyon revize anlaşmasına imza attı. 16 bin 460 TL’lik anlaşmada önceki promosyon rakamı düşünce tüm personellerin eline 11 bin TL geçeceği belirtildi.

İzmit Belediyesi'nden Personele Promosyon Müjdesi

22 Mart 2023 Çarşamba 10:27

 
 
  İzmit Belediyesi banka promosyon revize anlaşmasını mevcut maaş bankası ile imzaladı. Nisan ayında yatacak maaştan birkaç gün sonra 11 bin TL personelin hesabına yatırılacak. İmza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra bankanın Kocaeli Ticari Şube Müdürü Yücel Kurtkan, Uzman Portföy Yönetmeni Gökçenur Kesici, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş ve İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan katıldı. 
 
  “Herkesin eline 11 bin TL geçecek” 
  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasında, “Banka yetkilileriyle göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekten samimi bir şekilde diyalog yöntemleri sergiledik. Sizinle ilk yaptığımız promosyon sözleşmesi o dönem şartları için iyi bir sözleşmeydi. Eskiden kademeli promosyonlar vardı. Biz ise herkese eşit promosyon verilmesini sağlamıştık. O dönem için çalışanlarımız için güzel rakamlarda promosyon verilmesini sağlamıştık. Gösterdiğiniz destek için size teşekkür ediyorum. 16 bin 460 TL’ye anlaşmış olduk. Önceki promosyon rakamı düşünce herkesin eline 11 bin TL geçecek” ifadelerine yer verdi.  
 

                                


İHA
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