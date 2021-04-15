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İzmit Çınar Evler’in Yüzde 17’si Tamamlandı

KOCAELİ (İHA) İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 17’si tamamlanan İzmit Çınar Evler projesinin şantiyesini inceledi. Depreme dayanıklı sosyal konut anlayışı ile inşa edilen İzmit Çınar Evler’in inşaatı yüzde 17 tamamlandı.

İzmit Çınar Evler'in Yüzde 17'si Tamamlandı

15 Nisan 2021 Perşembe 09:15

 
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yüklenici firma yöneticileri ile birlikte şantiye alanında incelemelerde bulunan Hürriyet, yaklaşık 4 ay önce temeli atılan projede zorlu kış koşullarındaki aksamalara rağmen ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
İzmit Belediye başkan yardımcıları ve belediye koordinatörlerinin de bulunduğu incelemede değerlendirme yapan,İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Çınar Evler projemiz, an be an takip ettiğimiz, sonucunda bütün kentimizi mutlu edecek iş olacak. Gördüğümüz tablo bizim için çok sevindirici. Arkadaşlarımızın yoğun çalışması inşaatı ciddi seviyeye getirdi. Belki de planlanan tarihten çok daha önce tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceği umudu verdi. Bloklar ortaya çıkmaya başlamış. Projenin genel hatları oluşmaya başlamış” dedi.









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