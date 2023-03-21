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İzmit Çocuk Meclisi Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi Aldı

İzmit Kent Konseyi ve İzmit Belediyesi iş birliği ile oluşturulan İzmit Çocuk Meclisi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlilerinden geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimi aldı.

İzmit Çocuk Meclisi Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi Aldı

21 Mart 2023 Salı 13:29

                               
 
 Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri Doç. Dr. Yıldız Öztan Ulusoy, Dr. Fevziye Dolunay Çuğ gözetiminde ve eğitim fakültesi öğrencilerinin mentörlüğünde İzmit Çocuk Meclisine, geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimi verildi. İzmit Kent Konseyi’nin Belsa Plaza B Blok'da bulunan merkez ofisine iki grup halinde gelen İzmit Çocuk Meclisi üyeleri, yanlarında getirdikleri evsel atıkları (yağ, pil, plastik, kağıt, cam, elektronik, metal, hurda) İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, İzmit Kent Konseyi Hüseyin Doğan Çok Amaçlı Salonu’nda eğitime alındı. Ayrıca İzmit Çocuk Meclisi üyelerine, İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz tarafından, "Çevre-Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık" adlı konulu sunum yapıldı. 
 Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından, İzmit Çocuk Meclisi üyeleri İzmit Kent Konseyinin ve İzmit Belediyesinin ödüllü projesi olan Çocuk Ödül Market'in ilk atık toplama istasyonu olan Hacıhızır Mahallesi Muhtarlığına götürüldü. Burada, Çocuk Ödül Market geri dönüşüm projesinin uygulama süreçleri İzmit Çocuk Meclisi üyelerine anlatıldı. 
 


                             


İHA
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