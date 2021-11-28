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İzmit Edebali Ortaokuluna Basketbol Ve Voleybol Sahası

İzmit Edebali Ortaokuluna Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında basketbol ve voleybol sahası yapıldı

İzmit Edebali Ortaokuluna Basketbol Ve Voleybol Sahası

28 Kasım 2021 Pazar 13:10

 

 

Şehir genelinde kullanıma sunduğu hizmetler ile vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin spor yapabileceği yeni mekanlar oluşturuyor. Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Edebali Ortaokulu bahçesine basketbol ve voleybol sporlarının yapılabileceği yeni bir saha inşa edildi.

 

ZEMİN BOYANDI, İKİ POTA MONTE EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamındaki çalışmaları il genelinde yoğun bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Edebali Ortaokulu bahçesine basketbol ve voleybol sahası yapıldı. İş dahilinde zemine aşınma asfalt serildikten sonra sahanın zemini akrilik boya ile boyandı. İki potanın montajı yapılan saha için Büyükşehir tarafından okula iki takım voleybol seti de hediye edildi. Ayrıca okul idaresinin isteği üzerine bahçenin belirlenen kısımlarına yürüyüş yolu çizgileri çizildi.  

 

ÇALIŞMALAR BİRÇOK YERDE DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamındaki çalışmaları il genelinde yoğun bir şekilde sürüyor. 2021 yılı içerisinde 92 okulda Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında saha yapıldı.

 






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