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İzmit Ferruh Duygu Spor Tesislerinde Yenileme Çalışması

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ferruh Duygu Spor Tesisleri’ndeki basketbol sahası yenileniyor

İzmit Ferruh Duygu Spor Tesislerinde Yenileme Çalışması

27 Kasım 2021 Cumartesi 23:18

 

 

Spor ve sporcunun dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yeni sportif alanları kentin hizmete sunarken diğer bir yandan mevcut tesisleri yeniliyor. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Ferruh Duygu Spor Tesisleri’nde yenileme çalışması yapıyor. Ekipler çalışma kapsamında ilk olarak, eskiyen ve kullanılmaz hale gelen basketbol potalarını yenisiyle değiştirdi.

 

TESİS SİLBAŞTAN YENİLENİYOR

Tesiste halkın ihtiyacına cevap veren çalışmalar yürüten ekipler, bu doğrultuda paslanan ve kullanımdan dolayı yer yer sökülerek tehlike yaratan tel örgüleri tamamen kaldırıp, yeniledi. Çalışma dahilinde basketbol sahasının zeminini de yenileyen Büyükşehir ekipleri, son olarak zeminin akrilik boya ile boyanacak olmasının ardından tesisleri vatandaşın kullanımına sunacak. Yahya Kaptan Mahallesi’nde halkın uğrak yeri olan Ferruh Duygu Spor Tesisleri, çalışmalar tamamlandığında yepyeni bir görünüme kavuşmuş olacak.

 


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