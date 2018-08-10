İzmit gece boyunca ilaçlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler ekipleri Kocaeli genelinde sivrisineklerle mücadele ediyor. Çalışmalar kapsamında 9 Ağustos gecesi İzmit ilçesinin tüm mahalleleri, 16 ekip halinde ilaçlandı. Akşam başlayan ilaçlama çalışmaları sabaha kadar devam etti.

TÜM MAHALLELER İLAÇLANDI

Yaşanan yağışlar sonucunda sivrisinek üremesinde bu yıl artış gözlemleniyor. Sivrisineklerin artması sonucunda ısırma vakalarının çoğalmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yoğunluk verdi. Sivrisinek yoğunluğunun görüldüğü İzmit ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca araçlarla ilaçlama yaptı. Ekipler 16 grup halinde gösterdikleri özverili çalışmayla İzmit’in tüm mahallelerini bir gecede ilaçladı.

ÜREME YERLERİ KALDIRILMALI

Sivrisinek üremelerinin önüne geçmek için vatandaşlara da görev düşüyor. Üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesi de önem arz ediyor.

YIL BOYUNCA İLAÇLAMA

Ev, bina, ahır ve ağılların atık ve kanalizasyon giderlerinin kapalı sisteme bağlanması vektörel üremelerin önlenmesinde kalıcı çözüm olarak belirtiliyor. Öte yandan 2018 yılı Temmuz ayı dahil olmak üzere 7 bin 796 hektar sulak alanda ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında 204 bin 109 adet kova-bidon, 17 bin 931 adet ahır ve 118 bin 507 adet yeraltı birikintisine müdahale edildi.