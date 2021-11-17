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İzmit Hayrettin Uzun Caddesi’nde Kavşak Yapılarak Yol Genişletiliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi’nde yol genişletme ve kavşak yapımı çalışmaları devam ediyor

İzmit Hayrettin Uzun Caddesi'nde Kavşak Yapılarak Yol Genişletiliyor

17 Kasım 2021 Çarşamba 09:26

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesinde kavşak ve yol üst yapısı yenilenmesi çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan AVM’ye ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ulaşımın da sağlandığı yolda yapılacak genişletme çalışması, kavşak yapımı ve üstyapı yenilemesiyle trafik akışı rahatlayacak. Kaldırım yapım ve trimer kazısı çalışmaları devam eden kavşakta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

 

YOL GENİLETİLEREK ŞERİT SAYISI ARTTIRILACAK

Kavşağın olduğu kısımda eski yol trimer kazısı ile kazınıyor. Eski yolun kazınması sonrası asfalt serim çalışması yapılacak. İzmit Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi kavşak ve yol üstyapısı yenilenmesi çalışmaları kapsamında, yağmursuyu alt yapısı, kaldırımlar ve yol üstyapısı yenilenecek. Genişletilerek şerit sayısı arttırılacak caddede özellikle hafta sonları trafik yoğunluğunun oluşturduğu sıkışıklık giderilecek. Trimer kazısı sonrası yağmursuyu hattı yenilenecek. Kavşak ve asfaltlamayla caddede yol konforu ve güvenliği sağlanmış olacak.

 









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