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İzmit İlçesinde Asfaltlama Çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi, İzmit İlçesi’nde üstyapı çalışmaları ile yol konforunu arttırıyor

İzmit İlçesinde Asfaltlama Çalışmaları

31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:13


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit İlçesi’nde yol üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Bu kapsamda İzmit Yeşilova Tutku Sokakta, 42 Evler ilkadım Köprüsü’nde, Gündoğdu Konutları 17 Ağustos Bulvarı’nda asfaltlama çalışması, Hürriyet Caddesi’nde kavşak genişletilmesi, düzenlenmesi ve asfaltlama çalışması yapıldı.

 

BELİRLENEN NOKTALARDA

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Kocaeli genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit İlçesi’nde hummalı bir çalışma yürüten ekipleri yolların daha konforlu olması için belirlenen noktalarda asfalt serimi yapmaya devam ediyor. Ekipler İzmit Solak’lardan Kandıra yoluna ulaşımın sağlandığı Tutku Sokak’ta,  42 Evler İlkadım Köprüsü’nde ve Gündoğdu Konutları 17 Ağustos Bulvarı’nda asfalt serimi yaparak ulaşımın daha sağlıklı olmasını sağladı.

 

KAVŞAK GENİŞLETME ÇALIŞMASI YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca, İzmit Yürüyüş Yolu yenileme projesi kapsamında trafik akışının düzenlenmesi için Hürriyet Caddesi’nde kavşak düzenlenmesi çalışması yaptı. Yürüyüş Yolu’na Merkez Bankası tarafından girişin sağlandığı Hürriyet Caddesi’nde kavşak genişletilmesi, düzenlenmesi ve asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

 

KANDIRA SAPAĞINDA REFÜJ ONARIMI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, alt yapı çalışmaları sebebiyle bozulma meydana gelen Kandıra Sapağı orta refüjde onarım ve tretuvar kaldırımda yapım çalışması yaptı. Bölge daha konforlu hale getirildi.

 













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