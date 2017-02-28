İzmit Körfezi gemi trafiğine kapatıldı

İzmit Körfezi’nde etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri ve gemi trafiği durduruldu.

Kocaeli Liman Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi’nde etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri durduruldu.

Öte yandan İzmit Körfezi gemi trafiğine de kapatıldı. Kocaeli Liman Başkanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre; İzmit Körfezi'ne giriş-çıkışlar Osmangazi Köprüsü bölgesindeki yoğun sis nedeniyle dün gece saat 23.00'de kapatıldı.

İzmit Körfezi içerisindeki gemi hareketleri ise saat 02.30'da durduruldu. Derince-İzmit, Tütünçiftlik-Değirmendere arası vapur seferlerinin yapıldığı, onun dışındakilere ise kontrollü olarak izin verildiği bildirildi.