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İzmit Körfezi Ve Derelerdeki Su Kalitesi İzleniyor

Büyükşehir ve Tübitak-MAM tarafından yürütülen proje kapsamında İzmit Körfezi ve Körfez’e akan 12 derede su kalitesi periyodik olarak takip ediliyor.

İzmit Körfezi Ve Derelerdeki Su Kalitesi İzleniyor

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin su kalitesinin izlenmesi için Körfez’e akan 12 derenin su kalitesini izliyor. Tübitak-MAM ile yürütülen ‘İzmit Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi’ Projesi kapsamında Tübitak da Marmara Denizi’nden örnekler alarak su kalitesini takip ediyor. İzleme, Büyükşehir tarafından yapılan tüm çalışmaların İzmit Körfezi deniz suyu kalitesine olan etkilerini takip etmek ve buna yönelik güncel veri sağlayabilmek amacıyla yapılıyor.

 

TÜBİTAK-MAM’DA ANALİZ EDİLİYOR

Büyükşehir, söz konusu derelerde saha örneklemeleri aylık olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilerek portatif cihazlarla debi, pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen ve iletkenlik değerleri tespit ediliyor. Ayrıca alınan su örnekleri Tübitak-MAM laboratuvarlarına teslim edilirken bu numunelerde Tübitak-MAM tarafından; Klorofil-a, Askıda Katı Madde, Toplam Petrol Hidrokarbonları ve Besin Elementleri (TP, TN, DIN, TIN, DIP, Si) değerlerinin analizi gerçekleştiriliyor.

 

CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin temizlenmesi amacıyla devasa arıtma tesislerini faaliyete geçirdi. Arıtma tesisleri, denetimler ve deniz süpürme çalışmaları İzmit Körfezi’ni her gün daha da yaşanılabilir bir yer haline getiriyor. Her geçen gün daha temiz hale gelen Körfez, tertemiz bir görünüme kavuştu. Canlı popülasyonu giderek artan Körfez’de deniz canlılarının yanında gözlemlenen kuş sayışa da her yıl artıyor.









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