GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit Körfezi’nde 50 Yıl Sonra Orkinos Heyecanı

En son 1972 yılında balıkçılar tarafından yakalanan ve o günlerde haberlere konu olan dev orkinos balığı İzmit Körfezi’ne geri mi döndü?

İzmit Körfezi'nde 50 Yıl Sonra Orkinos Heyecanı

06 Kasım 2021 Cumartesi 12:49

  

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ne gözü gibi bakıyor, körfezi kirletmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele sergiliyor ve bir damla bile atık suyun arıtılmadan körfeze bırakılmasına izin vermiyor. Bir yandan da balıklandırma projesiyle deniz altındaki canlı popülasyonunun artmasına ve çeşitlenmesine katkı sunuyor. Marmara Denizinin başına bela olan müsilaj olayında ise hızla harekete geçen Kocaeli Büyükşehir, İzmit Körfezinin temizlenmesi ve tekrar aynı olayın yaşanmaması için de aldığı tedbirlerle öncü ve örnek oluyor.

 

İZMİT KÖRFEZİ AKVARYUM GİBİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İzmit Körfezi de bir yandan kendine geliyor, eski kötü günlerini geride bırakıyor, adeta bir akvaryum gibi çok sayıda ve farklı çeşitlilikte balıklara ev sahipliği yapıyor. Körfezde bir yandan yunuslar neşeyle yüzerken bir yandan da amatör balıkçıların oltaları balıkla doluyor. Kısa süre önce yapılan ve yurtiçiyle yurt dışından balıkçıların katıldığı balık avlama yarışmasında 2 günde 1.240 balığın oltalara takılması da bunun en büyük göstergesi. Üstelik bu balıklar arasında İzmarit, Lapin, Hani, İstavrit, İspari, Kırlangıç, Öksüz, Dil, Gelincik, Barbun, Eşkina, Mezgit, İskorpit ve Vatoz gibi çok farklı türler yer alıyor.

 

BALIKÇILAR ORKİNOS GÖRÜNTÜLEDİ

Şimdiyse İzmit Körfezinde balıkçılar ayrı bir heyecan yaşıyor. En son yaklaşık 50 yıl önce İzmit Körfezinde görülen ve haberlere konu olan orkinos balığı, İzmit Körfezinin derinliklerinde dolaşıyor. Zıpkınla körfezin derinliklerine dalan balıkçılar, karşılarına çıkan manzara karşısında şaşkınlığı uğradıklarını söylüyor. Balıkçılar, İzmit Körfezinin derinliklerinde dev bir orkinos balığının salınarak yüzdüğünü ifade ediyor.

 

 




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Güldalı’ya Doğum Günü Sürprizi Güldalı’ya Doğum Günü Sürprizi
Kocaeli İtfaiyesi’nde Eğitimler Sürüyor Kocaeli İtfaiyesi’nde Eğitimler Sürüyor
‘’KO-MEK Bana Hayallerimi Verdi’’ ‘’KO-MEK Bana Hayallerimi Verdi’’
Büyükşehir’den Konserli ”Hasat ve Dikim Şenliği” Büyükşehir’den Konserli ”Hasat ve Dikim Şenliği”
Başkan Büyükakın, “Kartepe’ye 391 Milyon 579 Bin TL’lik yatırım yaptık” Başkan Büyükakın, “Kartepe’ye 391 Milyon 579...
TASAM’dan Başkan Büyükakın’a Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü TASAM’dan Başkan Büyükakın’a Stratejik Vizyon...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Güldalı’ya Doğum Günü Sürprizi
Gebze’de yaşayan ve Büyükşehir’in Ben De Varım projesi kapsamında irtibata geçilen Güldalı’nın...

Haberi Oku