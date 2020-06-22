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İzmit Körfezi'ne 6 bin yavru balık bırakılacak

Kocaeli'de İzmit Körfezi'ne 6 bin levrek, kalkan ve çupra yavrusu bırakılacak.

İzmit Körfezi'ne 6 bin yavru balık bırakılacak

22 Haziran 2020 Pazartesi 22:12

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Surf Casting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği Başkanı Kadir Cihan Pestil ve beraberindeki heyeti ziyaret etti.

Büyükakın, burada yaptığı konuşmada başta İzmit Körfezi olmak üzere kentteki göllerde olta balıkçılığına yönelik adımlar attıklarını belirtti.

Gerçekleştirdikleri çalışmalarla İzmit Körfezi'nde balık çeşitliliğinin artığını dile getiren Büyükakın, "2016 yılında TAGEM ile yapılan protokol doğrultusunda 2017 ve 2018 yılları levrek, kalkan ve çupra balıkları olmak üzere İzmit Körfezi'ne toplam 12 bin balık bırakılmıştı. Hazırlıklarımız tamamlandığında ekim ayı içerisinde 6 bin levrek, kalkan ve çupra yavrusunu daha İzmit Körfezi'ne bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, İzmit Körfezi'nde faaliyet gösteren ticari, amatör ve sportif balıkçılığın sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasını hedeflediklerini vurgulayarak, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile yapılan iş birliği kapsamında 13 yıldır Körfezin su kalitesini takip ettiklerini kaydetti. 



AA
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