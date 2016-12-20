İzmit Körfezi'ne Madeni Yağ Sızıntısı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir akaryakıt şirketinin depolama tankından denize madeni yağ sızması üzerine çalışma başlatıldı.

Derince ilçesinde bir akaryakıt şirketinin depolama tankından denize madeni yağ sızdığı ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler, denizde ve bölgede gerekli bariyerleri çekip, tedbir aldı. Ekipler daha sonra 2 zodyak bot ile çevrili alandaki deniz yüzeyinde bulunan yağı temizleme çalışması başlattı.

Denizden numuneler alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, tespit edilecek sonuçlara göre şirket hakkında işlem gerçekleştireceği belirtildi.