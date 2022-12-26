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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 492 bin lira ceza kesildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza uygulandı.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 492 bin lira ceza kesildi

26 Aralık 2022 Pazartesi 12:22

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Ukrayna bandıralı "LIME" adlı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği belirlendi. Gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesildi.

Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

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