İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 492 bin lira ceza kesildi

Denetimlerde, Ukrayna bandıralı "LIME" adlı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği belirlendi. Gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesildi.
Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza uygulandı.
Denetimlerde, Ukrayna bandıralı "LIME" adlı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği belirlendi. Gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesildi.
Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.