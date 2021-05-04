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İzmit Köy Yolarında Da Üst Yapı Çalışmaları Yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, tam kapanma günlerinde üst yapı çalışmalarına hız verdi

İzmit Köy Yolarında Da Üst Yapı Çalışmaları Yapılıyor

04 Mayıs 2021 Salı 10:12

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, araç trafiğinin olmaması ve hava koşullarının uygun olmasını fırsata çevirerek İzmit İlçesinde kent içi ve köy yollarında üst yapı çalışmalarını yolların daha güvenli ve konforlu olması için arttırdı.

 

KARADENİZLİLER MAHALLESİ ÇARŞIBAŞI CADDESİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere ulaşımı sağlayan yolda güvenli, kolay ve konforlu ulaşım için çalışmalar sürüyor. 4.5 kilometrelik caddede etaplar halinde farklı noktalarda üst yapı çalışmaları yapılıyor. Caddenin bir kısmında binder asfalt serimi yapılırken, bir diğer kısmında bitümlü temel serimi trimer ve terasman kazı çalışmaları yapılıyor. Çarşıbaşı Caddesinde yol kenarı taş duvar yapım çalışmaları sürerken, açık yağmur suyu kanal üzeri korkuluk montajına ve kaldırım imalatı çalışmalarına devam edildi.

 

GÖKÇEÖREN KÖY YOLU

İzmit ilçesi Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası yolun da terasman çalışmasına başlanıldı. Gökçeören Köyü Çobanoğlu ile Çeribaşı mevkileri arası terasman çalışması yapılan 5 kilometrelik köy yolunda daha sonra asfaltlama yapılarak eski ve kötü durumdaki yol daha konforlu hale getirilecek. İlk etapta Topallar-Çeribaşı mevkiindeki 3 bin 800 metrelik yolda, sonrasında Çobanoğlu-Çeribaşı bağlantı yolunda olmak üzere 5 kilometrelik yolda çalışma yapılacak.  Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, terasman çalışması ile yolun düzeltilmesi sonrası pilent miks temel ve asfalt serimi ile yolu konforlu bir hale getirecek.

 













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