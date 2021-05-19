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İzmit Köy Yollarında Hummalı Çalışma

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit İlçesi’nde köy yollarının konforlu hale getirilmesi için çalışmalar yapılıyor

İzmit Köy Yollarında Hummalı Çalışma

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesindeki köy yollarının konforlu ve güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Arızlı Kulfallı bağlantı yolunda, Nebihocalar köyü Gökçeören-Çobanoğlu mevki arası bağlantı yolunda, Böğürgen-Şahinler bağlantı yolunda ve Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası yollarında hummalı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

 

STABİLİZE MALZEME SERİLDİ

Arızlı Kulfallı bağlantı yolunda deforme olarak ömrünü tamamlamış 60 metrelik beton yol kazınarak yenisi yapılıyor. Nebihocalar köyü Gökçeören-Çobanoğlu mevki arası 2 kilometrelik toprak yolda stabilize malzeme serimi yapılarak vatandaşların gerek tarlalarına gerekse diğer köylere ulaşımları noktasında yol konforu arttırılıyor. Çalışmalar ile yağmurlu havalarda çamur olan toprak yol stabilize malzeme ile çamur olmaktan kurtulacak.

 

TERASMAN ÇALIŞMASI YAPILIYOR

3.5 kilometrelik İzmit Böğürgen-Şahinler bağlantı yolunda ise stabilize malzeme serimi yapılarak toprak yolun konforu arttırılıyor. Yol daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor. Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası 5 kilometrelik yolda ise terasman çalışmaları devam ediyor. Yolun 4 kilometrelik kısmında terasman çalışmasını tamamlayan ekipler, ardından asfaltlama yapılarak eski ve kötü durumdaki yol konforlu hale getirilecek. Yolda asfaltlama çalışmasının yanı sıra yol kenarına yapılacak v kanal ile de yağmur suyu tahliyesi gerçekleştirilecek.

 











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