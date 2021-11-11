İzmit Köy Yollarında Üstyapıyla Ulaşımda Konfor Sağlanıyor

Kent merkezlerindeki ulaşım ağlarını güvenli ve konforlu yollarla donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarına da aynı doğrultuda büyük önem veriyor. Köy yollarında yapılan asfaltlama ve beton yol çalışmaları ile ulaşımda konfor ve güvenlik sağlanmış oluyor.

GÖKÇEÖREN MAHALLESİNDE ASFLATLAMA

İzmit Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası 5 kilometrelik yolda, vatandaşların yol konforunu ve güvenliğini arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Gökçeören Köyü-Çeribaşı Topallar arası yolda asfaltlama yaparak eski ve kötü durumdaki yolu, konforlu hale getiriyor.

SAPAKPINAR BETON YOLUNDA V KANAL YAPIMI

İzmit Sapakpınar-Zeytinburnu-Gedikli köyleri arasındaki 3 kilometrelik yol ise beton yol haline getirildi. Stabilize olan eski yol yerine Büyükşehir tarafından daha konforlu beton yol yapıldı. Gedikli ve Akmeşe köylerinden Sapakpınar'a ulaşım daha kolay, daha kısa ve daha konforlu hale geldi. İzmit ilçesi Sapakpınar- Zeytinburnu bağlantı yolunun kenarına yağmur suyunun tahliyesi için V kanal çalışması yapıldı.









