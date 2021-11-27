İzmit Köylüleri Ulaşım Seferberliğiyle Köylerinde Kaldı

Kırsal kalkınma seferberliği başlatan ve köylerde ulaşım ağını geliştiren Büyükşehir’in yeni sistemi İzmit köylerinde yaşayan vatandaşları da mutlu etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal alanlara ulaşımı kolaylaştırmak için başlattığı ulaşım seferberliğinde Kocaelilerin memnuniyeti katlanarak artıyor. Köyden kente ulaşımın çok daha kolaylaştığı yeni ulaşım sisteminde şehir merkezlerinde çalışanlar artık köydeki yerleşimlerine geri dönüyor. Sabah bindikleri araçlarla kent merkezine gelen çalışanlar gün içerisindeki seferlerden yararlanarak köylerine rahatlıkla dönebiliyor. Ulaşım seferberliğini Kandıralıların ardından bu kez İzmit köylerinde yaşayan Kocaelililere sorduk.

55 HATTA GÜNLÜK 461 SEFER

Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Ulaşımpark AŞ tarafından 244 köyde başlatılan uygulama ile şehir-kırsal alan arasındaki ulaşım sorunu ortadan kalktı. Vatandaşlar şehir merkezinden köylerine artık çok daha kolay ve konforlu bir şekilde ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Köylerde yaşayan yüz bin kişiye hizmet eden ulaşım seferberliğinde 55 hatta günlük 461 sefer yapılıyor.

“KÖYDE YAŞAMAYA BAŞLADIK”

İzmit Dağköy’de yaşadığını belirten Ayşen Koç, İzmit merkezde çalıştığını belirterek rahatlıkla işine gidip geldiğini kaydetti. “Eskiden çok zordu” diyen Koç, “Köye geldiğimizde nasıl geri döneceğimizi, işimize gideceğimizi düşünüyorduk. Köyde evim olmasına rağmen gidip gelemediğimiz için İzmit’te kalıyorduk. Şimdi hiçbir sıkıntı yok. Bu sistemden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

“KIRSAL İÇİN ÇOK BÜYÜK İŞ”

Sultaniye Köyü sakini Hasan Aktay, “Halk olarak bu işten son derece memnunuz” dedi. Yeni uygulamanın kırsal alan için çok büyük bir iş olduğunu belirten Aktay, “Daha önce şehir merkezine bir kez gidip bir kez geliyordu. Şimdi çok daha rahatız. Gece geç saatlerde bile köyümüze dönebiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

KENT KART UYGULAMASI 65 YAŞ ÜSTÜNÜ MUTLU ETTİ

82 yaşında olduğunu belirten Paşa Öksüz ise araçlarda Kent Kart uygulamasının son derece memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Çok memnun olduğunu belirten Öksüz, ulaşım imkanının gelişmesinin sosyalleşmelerine büyük katkı sağladığını belirtti.

TAŞIMACILAR DA YENİ SİSTEMDEN MEMNUN

35 yıldır taşımacılık yaptığını belirten 120 No’lu Kooperatif Başkanı Medet Er, “Yıllarca kıt kanaat bu işi yapmaya çalıştık. Hem kendimiz hem de vatandaşımız çok mağdur oldu. Tek sefere kadar düşmüştük. Ama şimdiki sistem ile hem arabalarımızı yenilemenin hem de vatandaşımıza daha kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞ TALEP ETTİ, BÜYÜKŞEHİR YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köylerde yaşayan vatandaşların ilçe ve il merkezindeki ulaşım standartlarında ulaşım hizmeti alması için seferber oldu. Büyükşehir, bazı kırsal kesimlerde hiç toplu taşıma olmaması ve belirli gün ve zamanda düzensiz olarak taşıma yapılması nedeniyle vatandaşların talebi üzerine harekete geçti. 16 Ağustos’ta başlayan uygulama kırsal alanlardaki vatandaşları oldukça memnun etti.

55 HATTA 461 SEFER

Ulaşım seferberliği ile Kocaeli’nin köylerine 55 hatta günlük 13 bin kilometre yol kat ediliyor. 244 köyde yaşayan yaklaşık 100 bin vatandaşın faydalanacağı hizmet kapsamında 88 araç ile günlük 461 sefer yapılıyor. Hizmeti veren araçların tamamı elektronik ücret toplama, araç takip sistemi ve kamera sistemi ile hizmet veriyor.

İZMİT’TE 11 HAT, 61 KÖYE HİZMET

Büyükşehir tarafından oluşturulan KM hatlarından 11 tanesi İzmit’in 61 köyüne hizmet vermeye başladı. Günlük 1000’i aşkın yolcunun taşındığı hatlar ayda 81154 kilometre mesafe kat ediyor.

İZMİT’TE YENİ OLUŞTURULAN HATLAR

KM40 Sultaniye-Balören-Kozluca-Dağköy- İzmit

KM41 Hasancık -Ortaburun-Kurtdere- İzmit

KM42 Recepoğlu-Emirhan Hasanoğlu-Eseler-Biberoğlu

KM43 Sofuoğlu-Recepler-Solaklar

KM44 Mecidiye-Gülbahçe-Kısalar-İzmit

KM45 Arpalık-Orhaniye-Kuloğlu-İzmit

KM46 Zeytinburnu- Gedikli-Bayraktar – İzmit

KM47 Tepeköy-Boduroğlu-Civcivoğlu

KM48 Terziler-Bulduk-Nasuhlar-Çağırgan-Kaynarca-İzmit

KM49 Gırgırlar-Veyisler-Şahinler-Nebihocalar-Sepetçi-İzmit

KM50 Böğürgen-Süverler-Çulcular-Sepetçi-İzmit













