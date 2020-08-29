İzmit Namazgah Şehitliği 30 Ağustos’a hazırlandı

İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği’nde bakım ve temizlik çalışması yapıldı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı için şehitliği hazır hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şehitlik içerisinde bulunan alanlarda boyama ve temizlik çalışması yaparak ay yıldızlı Türk bayraklarını yenilendi. Pırıl pırıl bir görünüme kavuşan şehitlik rengarenk çiçeklerle bezendi. Yeni ekilen ve bakımı yapılan çiçeklerle birlikte şehitliğimiz, adına yakışır bir görünüme kavuştu. Yapılan bakım ve temizlik çalışmaları ile şehitliğe gelen vatandaşların temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmaları sağlanıyor.