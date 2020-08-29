banner541
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit Namazgah Şehitliği 30 Ağustos’a hazırlandı

İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği’nde bakım ve temizlik çalışması yapıldı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı için şehitliği hazır hale getirdi.

İzmit Namazgah Şehitliği 30 Ağustos'a hazırlandı

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:46

  

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şehitlik içerisinde bulunan alanlarda boyama ve temizlik çalışması yaparak ay yıldızlı Türk bayraklarını yenilendi. Pırıl pırıl bir görünüme kavuşan şehitlik rengarenk çiçeklerle bezendi. Yeni ekilen ve bakımı yapılan çiçeklerle birlikte şehitliğimiz, adına yakışır bir görünüme kavuştu. Yapılan bakım ve temizlik çalışmaları ile şehitliğe gelen vatandaşların temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmaları sağlanıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Arslan; Arslan;"İlk hedefimiz denizlerimiz"
Kocaeli'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli yeri Kocaeli'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki önemli yeri
"30 Ağustos günü dünyaya bir mesajdır"
Toplu ulaşım araçları 30 Ağustos’ta ücretsiz Toplu ulaşım araçları 30 Ağustos’ta ücretsiz
Pandemi Komisyonu önemli kararlar aldı Pandemi Komisyonu önemli kararlar aldı
Tıra çarpan sürücü yaralandı Tıra çarpan sürücü yaralandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Arslan;"İlk hedefimiz denizlerimiz"
Vatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Yalçın Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı...

Haberi Oku