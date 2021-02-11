İzmit Namazgah Şehitliği’ne Bakım

İl genelindeki birçok mezarlığın bakımlarını düzenli bir şekilde yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin ebedi istirahatgahlarına ayrı özen gösteriyor. Bu kapsamda İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği’nde yapılan düzenleme ve bakım çalışması yapıldı.

BAKIM VE TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehitliklere büyük önem veriyor. Bu doğrultuda İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliğinin tüm bakımları Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Çalışma kapsamında şehit mezarlarının üzerine ve şehitlik çevresine çiçekler dikildi.

ÇİÇEKLER EKİLDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehitlik içerisinde bulunan alanları boyadı. Daha sonra temizlenen şehitliklerin bayrak direkleri yenilendi. Tertemiz bir görünüme kavuşan ve şehitlerimize layık hale getirilen şehitlikte bulunan tüm mezarlar çiçeklerle bezendi. Yeni ekilen ve bakımı yapılan çiçeklerle birlikte şehitliğimiz adına yakışır bir görünüme kavuştu.





















