GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit Namazgah Şehitliği’ne Bakım

İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda bulunan Namazgah Şehitliği’nde bakım ve temizlik yapıldı.

İzmit Namazgah Şehitliği'ne Bakım

11 Şubat 2021 Perşembe 12:40

İl genelindeki birçok mezarlığın bakımlarını düzenli bir şekilde yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin ebedi istirahatgahlarına ayrı özen gösteriyor. Bu kapsamda İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği’nde yapılan düzenleme ve bakım çalışması yapıldı.

 

BAKIM VE TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehitliklere büyük önem veriyor. Bu doğrultuda İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliğinin tüm bakımları Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı. Çalışma kapsamında şehit mezarlarının üzerine ve şehitlik çevresine çiçekler dikildi.

 

ÇİÇEKLER EKİLDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehitlik içerisinde bulunan alanları boyadı. Daha sonra temizlenen şehitliklerin bayrak direkleri yenilendi. Tertemiz bir görünüme kavuşan ve şehitlerimize layık hale getirilen şehitlikte bulunan tüm mezarlar çiçeklerle bezendi. Yeni ekilen ve bakımı yapılan çiçeklerle birlikte şehitliğimiz adına yakışır bir görünüme kavuştu.

 









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri Hazır Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri Hazır
Vali Seddar Yavuz, Kurum Müdürleri ve Muhtarlarla Bir Araya Geldi Vali Seddar Yavuz, Kurum Müdürleri ve Muhtarlarla...
İş Mahkemeleri İçin Hummalı Çalışma Sürüyor İş Mahkemeleri İçin Hummalı Çalışma Sürüyor
Vatandaşlar Talep Etti, Büyükşehir 1 Haftada Tamamladı Vatandaşlar Talep Etti, Büyükşehir 1 Haftada Tamamladı
269 Kişiye Para Cezası Verildi 269 Kişiye Para Cezası Verildi
Yaralı Bulunan Tilki Tedavi Altına Alındı Yaralı Bulunan Tilki Tedavi Altına Alındı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri Hazır
Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri ilimizde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesi...

Haberi Oku