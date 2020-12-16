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İzmit Orhaniye - Kozluca Yolu Konforlu Ve Güvenli Hale Getiriliyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, beş köyün grup bağlantı yolu olan Orhaniye- Kozluca yolunda asfaltlama çalışmaları öncesi yol düzeltme, iyileştirme çalışmaları yapıyor

İzmit Orhaniye - Kozluca Yolu Konforlu Ve Güvenli Hale Getiriliyor

16 Aralık 2020 Çarşamba 11:20

İzmit ilçesinde üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köy yollarını şehir merkezindeki gibi konforlu ve güvenli hale getiriyor. İzmit’te beş köyü birbirine bağlayan Orhaniye- Kozluca yolunda asfalt öncesi düzeltme, iyileştirme terasman çalışması yapan ekipler, araç trafiğinin oldukça fazla olduğu 2,5 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor.

 

3 BİN 500 TON ASFALT; 5 BİN 500 TON PMT SERİLECEK

Durhasan, Kozluca, Balören, Dağköy, Sultaniye köylerini birbirine bağlayan 2,5 kilometrelik Orhaniye-Kozluca yolunda asfalt öncesi iyileştirme ve terasman çalışması yapan ekipler, yolu trafik taşıma yüküne uygun hale getirmek için 5 bin 500 ton pilant mix temel serimi yapacak. Pmt serilmesinin ardından 2,5 kilometrelik Orhaniye-Kozluca yoluna 3 bin 500 ton asfalt serilecek.

 








 

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