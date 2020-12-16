İzmit Orhaniye - Kozluca Yolu Konforlu Ve Güvenli Hale Getiriliyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, beş köyün grup bağlantı yolu olan Orhaniye- Kozluca yolunda asfaltlama çalışmaları öncesi yol düzeltme, iyileştirme çalışmaları yapıyor

İzmit ilçesinde üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köy yollarını şehir merkezindeki gibi konforlu ve güvenli hale getiriyor. İzmit’te beş köyü birbirine bağlayan Orhaniye- Kozluca yolunda asfalt öncesi düzeltme, iyileştirme terasman çalışması yapan ekipler, araç trafiğinin oldukça fazla olduğu 2,5 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor.

3 BİN 500 TON ASFALT; 5 BİN 500 TON PMT SERİLECEK

Durhasan, Kozluca, Balören, Dağköy, Sultaniye köylerini birbirine bağlayan 2,5 kilometrelik Orhaniye-Kozluca yolunda asfalt öncesi iyileştirme ve terasman çalışması yapan ekipler, yolu trafik taşıma yüküne uygun hale getirmek için 5 bin 500 ton pilant mix temel serimi yapacak. Pmt serilmesinin ardından 2,5 kilometrelik Orhaniye-Kozluca yoluna 3 bin 500 ton asfalt serilecek.

















