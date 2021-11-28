İzmit Sepetçiler Köyündeki Yeni Parkta Sona Doğru









İlçe merkezleri kadar kırsal kesimlerdeki yerleşim yerlerine de önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yerlerde altyapıdan üstyapıya birçok çalışmayı gerçekleştirirken çocukların eğleneceği yetişkinlerin ise sosyalleşebileceği yeni alanlar inşa ediyor. Bu kapsamda İzmit Sepetçiler Köyü’nde toplamda 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen modern parkta çalışmalar yakın zamanda tamamlanacak.

ÇOCUK OYUN GRUBU, BASKETBOL SAHASI

Çalışma kapsamında 80 metre taş duvar imalatı yapan Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 136 metrekare alan üzerine çocuk oyun grubunun montajını gerçekleştirdi. Parkta gençlerin eğlenebileceği 52 metrekare tek potalı bir basketbol sahası kurulurken 160 metre uzunluğunda panel çit imalatı gerçekleştirildi.

YÜRÜYÜŞ YOLU, FİTNESS GRUBU

Parkta vatandaşların rahatça yürüyebileceği 700 metre yürüyüş yolu inşa edilirken sağlıklı bir yaşam için fitness spor aletleri kuruldu. Çalışma dahilinde aydınlatma direkleri dikildi ve 3 adet japon çatılı kamelyanın montajı yapıldı. Büyükşehir ekipleri şu an parktaki yeşil alanlarda çevre düzenlemesi yapıyor.

















