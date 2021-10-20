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İzmit Sepetçiler Köyü’ne Modern Park

Çarşamba İzmit Sepetçiler Köyü’ne içerisinde basketbol sahası ve çocuk oyun grubunun bulduğu modern bir park inşa ediliyor

İzmit Sepetçiler Köyü'ne Modern Park

20 Ekim 2021 Çarşamba 12:02

Gerçekleştirdiği yatırımlar ile ilçe merkezlerindeki park, bahçe ve spor tesislerini arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların hayatına değer katan icraatlarını da yerine getiriyor. Bu kapsamda İzmit ilçesi Sepetçiler Köyü’ne içerisinde yürüyüş yolları ile çocuk oyun grupların
olacağı bir park inşa ediliyor.

 

BASKET SAHASI, ÇOCUK OYUN GRUBU   

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilen Sepetçi Köyü Parkı’nda 6,5x8 metre ölçülerinde basketbol sahası, 136 metrekare
iki adet kulesi olan çocuk oyun grubu, bir adet fitness takımı, 160 metre panel çit, 70 metre taş duvar ve yürüyüş yolları bulunacak











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