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İzmit’e modern mezbaha binası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Solaklarda inşa edilen yeni mezbaha binası çalışmaları sürüyor.

İzmit'e modern mezbaha binası

31 Ağustos 2018 Cuma 15:58

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kente modern bir hayvan kesim yeri kazandırıyor. İZAYDAŞ yolu Solaklar mevkiindeki mevcut kesimhanenin yanında yapılan yeni mezbaha binası, tam donanımlı teknolojik yeniliklere sahip bir yer olacak. Yeni binada aynı anda daha fazla kesim işlemi gerçekleştirilebilecek. Yapım çalışmaları devam eden yeni mezbaha binasında, bina içi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

 

TESİSİAT İŞLERİ YAPILIYOR

Yapının bina içi tesisat işleri yapılırken duvar antibakteriyel seramik imalat işleri sürüyor. Tesisin çevre istinat perde betonarme imalatına da devam ediliyor.

Bina içi elektrik işleri de gerçekleştiriliyor. Modern teknik ve donanımın yer alacağı yeni mezbaha binası iki katlı olarak inşa edildi. Yeni mezbahada kesim hizmetinin başlamasıyla eski mezbaha yıkılarak kaldırılacak.

 

900 METREKARE SOĞUK HAVA DEPOLARI

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen mezbahanın yanına yapılan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip bulunuyor. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistem yer alacak. Yapıda 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunacak. Ayrıca Mezbahada ayrıca 200 küçükbaş kesim alanı yer alacak. Yeni mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat hane soğuk hava depoları yapılacak.

 

İKİ KATLI

Yapıda idari birimler, personel giyinme soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü yer alacak. Yapı iki kat şeklinde inşa edildi. Beton prefabrik yöntemi ile yapılan mezbahanın çatısı çelik konstrüksiyon üzeri ise sandviç panel kaplama şeklide uygulandı. Cephe malzemesi mantolama üzeri boya olarak uygulanıyor.

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