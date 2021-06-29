İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde okunan duaların ardından şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Yavuz, burada yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın muzaffer komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, siyaset ve devlet adamı, son yüz yılda yetiştirilen en büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Aziz Türk milletinin tarih boyunca hep dimdik ayakta, özgürlüğüne, bağımsızlığına aşık ve bu uğurda verilebilecek tüm fedakarlıkları, başta canı olmak üzere ortaya koymuş dünya üzerindeki büyük birkaç milletten biri olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Büyük bir imparatorluk kurmuş, Selçuklu, Osmanlı, dünyanın son evrensel ve emperyal imparatorluğunun sahibi millet olarak, hür ve bağımsız yaşama azim ve irademizi, bundan 100 yıl önce tekrar ortaya koymuş, 1919'da başlayan Milli Mücadele zaferle sonuçlanmıştır. Milletimiz büyük acılar yaşamış, hemen Ankara'nın dibinde Sakarya Meydan Muharebesi'nde, başta kendi ailem olmak üzere birçok aile, Yunan zulmü ve işkencesine maruz kalmıştır.

Tarih sadece romantizm için okunmaz, geçmişten ders almak, bir daha bu durumlara düşmemek için okunur. Milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Farklı siyasi düşüncede olabiliriz ama ortak paydamız ay yıldızlı al bayrağımız, Türk milleti, vatanımız, inancımızdır. Milletleri millet yapan değerlerin her bir manzumesine sımsıkı sarılmalıyız. Büyük Atatürk'ün çizdiği 'muasır medeniyet seviyesi'ne ulaşma, hatta geçme sevdamızı sürdürüyoruz. Türkiye, 100 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak seviyede büyük bir başarı elde etmiş, artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluş sürecini tamamlamış, bize göre diriliş ve kıyama kalkma aşamasına gelmiştir. Eskisinden güçlüyüz, daha güçlü olacağız."





