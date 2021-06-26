İzmit’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıldönümü Mesajı

Sahip olduğu ekonomik, tarihi ve kültürel değerleri ile ülkemizin göz bebeği olan İzmit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Kurtuluş Savaşı; bir millete vurulmak istenen esaret zincirinin kırıldığı, milli diriliş ve şahlanışı ifade eder. İnsanlık dışı her türlü katliam ve işkencelere karşı birlik ve beraberlik içerisinde var olma mücadelesini veren Aziz Milletimiz, insanlığın örnek alacağı bir zafer gerçekleştirmiştir.

28 Haziran 1921 tarihi de işte bu inancın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Bugün; Türkiye’nin en güzel bölgelerinden birinde, güven ve huzur içinde yaşıyorsak bunu Yahya Kaptan, İpsiz Recep, Kara Fatma, Mevlüt Efendi ve diğer isimsiz kahramanlarımıza borçluyuz.

Bizlere düşen en büyük görev ise; bu toprakları canları pahasına vatan yapan ecdadımızın kutsal emaneti olan ülkemizi ve şehrimizi şükran dolu bir şuurla koruyarak, daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara taşımaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti’nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimin Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.